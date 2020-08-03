20:45 (мск), источник: Интерфакс
Бывший король Испании уедет из страны на фоне финансового скандала
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU — Бывший король Испании Хуан Карлос I заявил, что намерен покинуть страну
Как сообщает Associated Press, об этом решении
Хуан Карлос, который отрекся от престола в 2014 году, оказался в центре антикоррупционных расследований как на родине, так и в Швейцарии. AP напоминает, что ранее в этом году Верховный суд Испании начал расследование в отношении бывшего монарха. Параллельно проверку ведут и в Швейцарии.
Прокуратура выясняет, не связаны ли эти выплаты с контрактом на строительство скоростной железной дороги между Меккой и Мединой, который в 2011 году достался испанским компаниям.
Испанский дворец официально опроверг предположения, что нынешний король знал