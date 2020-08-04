05:02 (мск), источник: Коммерсантъ
ЛДПР готова выдвинуть Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края
ЛДПР намерена выдвинуть кандидатом на выборы губернатора Хабаровского края врио главы региона Михаила Дегтярева, если
Фургал обвиняется в организации убийств двух предпринимателей и в одном покушении на убийство в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
Он был освобожден от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.
«Если Фургал не вернется или у него будут противопоказания для участия в выборах, то мы, естественно, будем предлагать Дегтярева», — заявил лидер партии Владимир Жириновский в интервью радиостанции «Говорит Москва». «Но мы хотели бы, чтобы успокоились жители, чтобы Фургал был освобожден», — сказал Жириновский. «И конечно, надо, чтобы
Напомним, Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву.