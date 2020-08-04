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05:02 (мск), источник: Коммерсантъ

ЛДПР готова выдвинуть Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края

ЛДПР намерена выдвинуть кандидатом на выборы губернатора Хабаровского края врио главы региона Михаила Дегтярева, если экс-губернатор Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы или получит запрет занимать государственные должности.

Источник: РИА "Новости"

Фургал обвиняется в организации убийств двух предпринимателей и в одном покушении на убийство в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

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Он был освобожден от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.

«Если Фургал не вернется или у него будут противопоказания для участия в выборах, то мы, естественно, будем предлагать Дегтярева», — заявил лидер партии Владимир Жириновский в интервью радиостанции «Говорит Москва». «Но мы хотели бы, чтобы успокоились жители, чтобы Фургал был освобожден», — сказал Жириновский. «И конечно, надо, чтобы все-таки была какая-то чистота здесь — или суд окончательно снимет все претензии, или другой будет губернатор этого региона», — заявил лидер ЛДПР.

Напомним, Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Экс-губернатор свою вину отрицает. 16 июля Мосгорсуд признал законным арест Сергея Фургала. В Хабаровске в поддержку экс-губернатора уже более трех недель проходят массовые акции.

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