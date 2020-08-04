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01:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Израиль нанес удар по военным целям в Сирии

Израильские истребители, вертолеты и беспилотники поразили цели сирийской армии на юге Сирии, сообщила пресс-служба израильской армии. Там заявили, что это стало ответом на попытку боевиков заложить взрывчатку на границе в южной части Голанских высот, которая произошла в ночь на понедельник, 3 августа.

Источник: Reuters

Сирийское государственное агентство SANA ранее сообщило о воздушной атаке по некоторым военным пунктам. По его данным, удар Израиль нанес воздушный удар в 22:40 по местному времени, в результате атаки был нанесен материальный ущерб.

Израиль 24 июля нанес удар по целям в Сирии в районе Голанских высот в ответ на более ранние обстрелы.

Израильские военные пообещали и дальше предпринимать решительные действия, чтобы не допустить нарушения суверенитета Израиля. Ответственность за атаку они возложили на сирийский режим.
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В конце июля ситуация на северных границах Израиля (с Ливаном и Сирией) резко обострилась. Это произошло после обстрела района южнее Дамаска. Сирия обвинила в этом Израиль, однако он воздержался от комментариев.

Как сообщали арабские СМИ, в ходе израильской атаки погибли пять бойцов проиранских группировок, в том числе члены ливанского движения «Хезболла». Последнее подтвердило гибель одного своего бойца. В Израиле ожидали мести со стороны «Хезболлы». Эксперты считают, что атака против Израиля неизбежна, вопрос только в ее масштабе.

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