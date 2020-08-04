01:56 (мск), источник: Коммерсантъ
Израиль нанес удар по военным целям в Сирии
Израильские истребители, вертолеты и беспилотники поразили цели сирийской армии на юге Сирии, сообщила
Сирийское государственное агентство SANA ранее сообщило о воздушной атаке по некоторым военным пунктам. По его данным, удар Израиль нанес воздушный удар в 22:40 по местному времени, в результате атаки был нанесен материальный ущерб.
Израиль 24 июля нанес удар по целям в Сирии в районе Голанских высот в ответ на более ранние обстрелы.
В конце июля ситуация на северных границах Израиля (с Ливаном и Сирией) резко обострилась. Это произошло после обстрела района южнее Дамаска. Сирия обвинила в этом Израиль, однако он воздержался от комментариев.
Как сообщали арабские СМИ, в ходе израильской атаки погибли пять бойцов проиранских группировок, в том числе члены ливанского движения «Хезболла». Последнее подтвердило гибель одного своего бойца. В Израиле ожидали мести со стороны «Хезболлы». Эксперты считают, что атака против Израиля неизбежна, вопрос только в ее масштабе.