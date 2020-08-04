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06:11 (мск), источник: Интерфакс

Трамп обратил внимание на отступление коронавируса

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU — В США с прошлой недели отмечается существенное улучшение ситуации с коронавирусом COVID-19, заявил президент США Дональд Трамп.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:35 MSK, 04.08
Инфицировано856 264+5 394
21.07
5842
22.07
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Скончалось14 207+79
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165
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Выздоровело653 593+3 420
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Инфицировано18 196 221+176 749
21.07
205608
22.07
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Скончалось691 738+3 369
21.07
3943
22.07
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Выздоровело10 853 195+204 084
21.07
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27.07
140376
28.07
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29.07
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30.07
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Источник: AP 2020

«Мы начинаем видеть признаки существенного прогресса», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

«По всей стране количество случаев (заражения COVID-19 — ИФ) сократилось примерно на 6% с прошлой недели», — пояснил американский президент.

Он назвал такого рода показатели «очень обнадеживающим признаком».

Я должен добавить, что вирус отступает.
Дональд Трамп

Что касается эпицентров распространения коронавируса в южных и западных штатах страны, то, по словам Трампа, там наблюдаются небольшие улучшения. В частности, недельные показатели случаев коронавируса в Аризоне сократились на 37%, в Техасе на 18,7%, и во Флориде на 21,2%.

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Президент добавил, что в 18 штатах, в том числе в Аляске, Коннектикуте, Иллинойсе, Мэрилэнде, Массачусетсе, Мичигане, Монтане темпы распространения вируса по-прежнему являются низкими.

В то же время Трамп заявил о необходимости сконцентрировать усилия по сдерживанию распространения вируса в ряде штатов, в частности, в Джорджии, Миссисипи, Оклахоме, Миссури, Теннесси, поскольку там в последние дни увеличилось число диагностированных случаев COVID-19.

Он также призвал американцев соблюдать правила социального дистанцирования для предотвращения возникновения новых вспышек вируса.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в США с начала пандемии коронавируса выявили более 4,8 млн случаев заражения, свыше 158 тыс. инфицированных скончались.

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