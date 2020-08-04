Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 4 августаНачало Медного бунта в Москве, отправление первого электропоезда и другие события этого дня
Фоторепортажи
1240 лет назад прошли похороны Владимира Высоцкого
50В Сети показали самые завораживающие пейзажи года
10:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко заявил о вступлении в период глобальных геополитических потрясений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опубликовал предвыборную программу, в которой заявил о вступлении в эру глобальных геополитических потрясений. Документ опубликован государственной газетой «Звезда».

Источник: AP 2020

Он отметил, что власти в ближайший период сделают все необходимое для укрепления, сохранения и приумножения независимости Белоруссии, которая была создана на «руинах великой Советской империи». Лукашенко назвал страну «донором стабильности» и «домом с окнами на Восток и Запад».

«Будут приложены все усилия для того, чтобы различия во внешней политике не влияли на дружбу народов, которым суждено жить бок о бок на этой земле в сердце Европы, и география наших дружественных стран расширилась», — говорится в программе.

Лукашенко также отметил, что независимость Белоруссии стоит дорого, поэтому нынешним жителям республики необходимо сохранить ее и передать следующим поколениям.

Ранее 4 августа стало известно, что белорусов в возрасте до 35 лет призывают на 25-дневную срочную мобилизацию. Повестки от военкоматов получают, в частности, жители приграничной с Россией Витебской области.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиян, которых власти республики считают наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.

В Белоруссии сообщили о задержании бойцов ЧВК Вагнера
3 августаЗадержанные в Белоруссии россияне назвали конечную цель поездки
3 августаВ Минске заявили об отсутствии запросов от Киева по задержанным россиянам
1 августаСК Белоруссии сообщил об аресте задержанных в стране россиян

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщал, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Белоруссии.

В Кремле отвергли все обвинения и назвали подобные заявления инсинуациями.

Как Лукашенко 26 лет удается удерживать власть
Во время загрузки произошла ошибка.
10:19 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Что происходит в Белоруссии перед выборами
 НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
Раскрыты зарплаты ведущих и участников «Дома-2»
Стало известно о подготовке срочной мобилизации в Белоруссии
Цифры вверх: за курортный сезон россияне ответят в сентябре
Роспотребнадзор: осенью в Россию придут три новых штамма гриппа
Президент UFC рассказал о планах в отношении Макгрегора
Эксперты увидели плюсы в отказе Швеции от карантина
Черногория разрешила въезд россиянам
Gnezdo.ru
Правда красивый и успешный? А гляньте на его жену
Узнаете Веру? Сегодня ее не узнать (фото)
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Неизвестный смартфон Xiaomi попал на фото Его заметили в метро
Горячие темы на Авто
Кубань или Абхазия. 117
А есть ли у неё душа? 115
С мытой попой !! 110
Что такое инфантилизм? 99
Кино
Ирина Пегова и Сергей Бурунов спели вместе с Монеточкой Актеры показали, как развлекаются во время съемок в картине «Родные»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Ворота в Северную Африку – 4 353
Сын не слушается, с ума схожу 210
Нереально плохо 162
Кстати о собаках 75
Леди
Как трем обычным женщинам 45+ удается выглядеть на десять лет моложе Новая порция красоток 45+, которые с помощью фейсфитнеса, спорта, уколов красоты и правильного настроя учат не стареть душой и телом.
Новости партнеров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
72-летняя Ротару без фотошопа: в Сеть попали редкие фото певицы
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Как умер актер Николай Мерзликин
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь