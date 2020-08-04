Польский премьер объяснил, чем Варшаве не нравится «Северный поток»

11:53 (мск), источник: Коммерсантъ
«Я не считаю, что у нас в Польше царит жесткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например “Северный поток-2”», — сказал Моравецкий. По его мнению, средства, которые Европа вкладывает в этот проект, пойдут на вооружение России.
«Поэтому “Северный поток” и “Северный поток-2” представляют такую опасность для нашего региона. Именно поэтому мы критикуем Германию», — отметил Матеуш Моравецкий.
Проект «Северный поток-2» представляет собой расширение действующего «Северного потока». Новый трубопровод пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии, его мощность должна составить 55 млрд куб. м в год. Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер — «Газпром». Газопровод проложен на 93%.
Ранее украинский МИД сообщил, что Киев и Варшава будут предпринимать совместные шаги, чтобы помешать реализации «Северного потока-2». Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что Польша, Украина и Литва будут стремиться к тому, чтобы не стать «предметом эффективного шантажа» со стороны России. По мнению глав дипведомств этих стран, «Северный поток-2» «несет угрозу энергетической безопасности всей Европы».