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11:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Белоруссия объявила о проведении на границе с Россией военных сборов

Министерство обороны Белоруссии объявило о проведении в Витебской области, граничащей с Россией, военных сборов с 11 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AFP 2020

Сборы военнообязанных носят плановый характер, заявила официальный представитель ведомства Наталья Гаврусик.

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«Подготовка военнообученного резерва на военных сборах — это процесс, который в Вооруженных силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года», — отметила она.

Ранее 4 августа стало известно, что белорусов в возрасте до 35 лет призывают на 25-дневную срочную мобилизацию. Повестки от военкоматов получают, в частности, жители приграничной с Россией Витебской области.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиян, которых власти республики считают наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщал, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Белоруссии.

В Кремле отвергли все обвинения и назвали подобные заявления инсинуациями.

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