Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 4 августаНачало Медного бунта в Москве, отправление первого электропоезда и другие события этого дня
Фоторепортажи
20Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ
16Как выглядят самые смешные снимки животных
11:42 (мск), источник: РИА Новости

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Минфин РФ предложил увеличить в 2021 году расходы на деятельность президента и его администрации, следует из документа «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности».

Источник: РИА Новости

Согласно документу, финансирование в 2021 году может вырасти на 88,8 миллиона рублей, до 14,28 миллиарда. В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей.

В то же время по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 миллиарда, до 25,9 миллиарда, в 2022 и 2023 годах — по 1,16 миллиарда, до 26,4 миллиарда.

При этом планируется сократить финансирование деятельности председателя кабмина, его заместителей и аппарата правительства в ближайшие три года. Так, в 2021 году расходы могут сократиться на 191 миллион, до 7,28 миллиарда рублей, в 2022 году — на 374 миллиона, до 7,3 миллиарда, в 2023 году — на 131 миллион, до 7,6 миллиарда.

 Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова
Рошаль назвал пандемию COVID-19 'репетицией биологической войны'
Лукашенко заявил о периоде глобальных геополитических потрясений
Суд обязал «Аэрофлот» выплатить почти 30 млн рублей вдове пилота
Цифры вверх: за курортный сезон россияне ответят в сентябре
Белоруссия объявила о военных сборах на границе с Россией
Попавшие в Сеть данные недействительны, заявил штаб голосования
Роспотребнадзор: осенью в Россию придут три новых штамма гриппа
Здоровье
Названы симптомы дефицита витамина D, которые часто не замечают Один из признаков нехватки витамина — боли в костях.
Hi-Tech
Неизвестный смартфон Xiaomi попал на фото Его заметили в метро
Горячие темы на Авто
Кубань или Абхазия. 117
А есть ли у неё душа? 115
С мытой попой !! 111
Что такое инфантилизм? 108
Кино
Ирина Пегова и Сергей Бурунов спели вместе с Монеточкой Актеры показали, как развлекаются во время съемок в картине «Родные»
Новости партнеров
Концерн «Калашников» удивил своим новым оружием
Государственная помощь в августе: будут еще две выплаты
Это конец: ученые официально признали, что победить коронавирус невозможно
Грубая оплошность NASA на Луне. Об этом стало известно только сейчас
Gnezdo.ru
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
Жена Высоцкого, о которой никто не знал
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Новости партнеров
Танки Т-80БВМ поступили в Кантемировскую танковую дивизию ЗВО
Россия ввела первые ограничения против Белоруссии
Рошаль считает пандемию репетицией биологической войны
Прямая связь с преступностью, убийства, махинации – расследование о...
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь