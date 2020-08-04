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13:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко: Россия поменяла братские отношения с Белоруссией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к народу и Нацсобранию заявил, что Россия поменяла братские отношения на партнерские. При этом глава государства считает, что Россия останется ближайшим союзником Белоруссии.

Источник: AP 2020

«Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские, — напрасно», — сказал Лукашенко. По его мнению, «Россия боится потерять» Белоруссию, потому что «у нее не осталось по-настоящему близких союзников».

Глава государства сказал, что Белоруссия от дорогих кредитов и «несправедливых цен на энергоресурсы» потеряла $9,5 млрд за пять лет. Потери от «нефтяных разборок» с Россией он оценил в 1,5 млрд белорусских рублей (около 45,4 млрд руб.).

Также президент в обращении высказался о международных проблемах. Он считает, что старые инструменты урегулирования «стали анахронизмами», а разработать новые «мировые правящие элиты» не смогли. «Наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь простую спичку, и планета взорвется», — сказал Лукашенко. При этом он считает, что Белоруссия «единственное спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом».

В Белоруссии сегодня, 4 августа, началось досрочное голосование на президентских выборах. Основной день голосования назначен на 9 августа. На пост президента претендуют пять человек.

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