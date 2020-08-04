Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 500 дронов устроили световое представление В небо поднялись 500 беспилотных летательных аппаратов
Фоторепортажи
12Выбран лучший снимок картошки
20Независимый вид: почему борцы за свободу оказались в пустыне
14:00 (мск), источник: ТАСС

Обращение Лукашенко к народу и парламенту. Главные тезисы

Президент Белоруссии уделил внимание в своем выступлении отношениям с Россией, ситуации внутри страны, коронавирусу и задержанию россиян.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с обращением к народу и Национальному собранию (парламенту). Он говорил, в частности, о сложной ситуации в мире, отношениях с Россией и пандемии коронавируса. Затронул белорусский лидер и ситуацию с задержанием в Белоруссии граждан РФ.

Об отношениях с Россией

  • Лукашенко считает, что Россия боится потерять Белоруссию, но всегда будет ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Минске и Москве. При этом, по его мнению, Россия поменяла «братские отношения» с Белоруссией на «партнерские».
  • По словам белорусского лидера, его страна потеряла от «нефтяных разборок» с Россией около $600 млн.
  • Лукашенко обратил внимание на ситуацию в мире, обострившуюся из-за вооруженных конфликтов, протестов, слома международных инструментов урегулирования, которые работали в период холодной войны. По его мнению, планета «постепенно, но уверенно скатывается к пропасти».

О задержании россиян

  • Лукашенко призвал российскую сторону «прекратить врать» о ситуации с задержанными. Он уверен, что россияне были направлены специально в Белоруссию.
  • Кроме того, президент заявил о переброске еще одного отряда иностранцев в Белоруссию.
В Белоруссии сообщили о задержании бойцов ЧВК Вагнера
15:13 (мск)Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при дестабилизации Белоруссии
3 августаЗадержанные в Белоруссии россияне назвали конечную цель поездки
3 августаВ Минске заявили об отсутствии запросов от Киева по задержанным россиянам

О предстоящих выборах

  • Лукашенко выступил против возвращения конституции 1994 года, которое предлагают его соперники на выборах президента.
  • Также действующий глава государства, говоря о предстоящих выборах, заявил, что примет любое решение людей.
  • Он пообещал провести честные выборы, исключив фальсификации — попытки «красть голоса».

О ситуации в Белоруссии

  • По мнению белорусского лидера, Белоруссия исчерпала лимит революций еще в прошлом веке.
  • Лукашенко заявил, что не допустит передела собственности в стране.
  • Лукашенко пообещал за пять лет повысить среднюю зарплату в Белоруссии в два раза.
  • Он отметил, что в белорусской экономике произошел перелом негативной динамики.
  • Политик заверил, что Минск не пойдет на приватизацию сельскохозяйственных земель.

О коронавирусе

  • Политик заявил, что Белоруссия «выдержала экзамен» эпидемией коронавируса.
  • Он отдельно отметил, что в сложившейся ситуации нельзя верить слухам и поддаваться панике, но нужно доверять врачам и власти.
  • Сама пандемия, по словам Лукашенко, явилась «прикрытием для бесцеремонной реализации основными мировыми игроками своих внешнеполитических и торгово-экономических интересов».
Во время загрузки произошла ошибка.
 Ни у одного другого надводного корабля нет столько оружия на борту
Что за коронавирус "нового типа" нашли во Вьетнаме? Пора бежать за гречкой?
Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при дестабилизации
Цифры вверх: за курортный сезон россияне ответят в сентябре
Суд обязал «Аэрофлот» выплатить почти 30 млн рублей вдове пилота
Энтомологу из России грозит 40-летний срок за браконьерство
Старатель в Танзании снова нашел уникальный камень и разбогател
Британец обнаружил сокровище за местным пабом
Роспотребнадзор: осенью в Россию придут три новых штамма гриппа
Gnezdo.ru
Правда красивый и успешный? А гляньте на его жену
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Узнаете Веру? Сегодня ее не узнать (фото)
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
WhatsApp запустил новую функцию Мессенджер продолжает войну с фейками
Горячие темы на Авто
Кубань или Абхазия. 117
А есть ли у неё душа? 115
С мытой попой !! 111
Что такое инфантилизм? 108
Кино
25-летняя звезда «Сватов» показала себя в новой роли Анна Кошмал опубликовала в инстаграме фото со съемок продолжения сериала «Папик»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
Жена Высоцкого, о которой никто не знал
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Насколько хорошо вы разбираетесь в искусстве? Тест
Новости партнеров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Россияне массово остаются без денег на картах: списывают до 100 тысяч
Россиян ждет "черный" август: что будет с рублем и сбережениями
Как умер актер Николай Мерзликин
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь