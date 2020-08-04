14:00 (мск), источник: ТАСС
Обращение Лукашенко к народу и парламенту. Главные тезисы
Президент Белоруссии уделил внимание в своем выступлении отношениям с Россией, ситуации внутри страны, коронавирусу и задержанию россиян.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с обращением к народу и Национальному собранию (парламенту). Он говорил, в частности, о сложной ситуации в мире, отношениях с Россией и пандемии коронавируса. Затронул белорусский лидер и ситуацию с задержанием в Белоруссии граждан РФ.