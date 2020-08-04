Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при дестабилизации Белоруссии

«Мы родные люди — белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи. Мы всегда жили здесь в мире, и не подбрасывайте здесь оружие, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — сказал Лукашенко. В ходе своего выступления президент сообщил о переброске в Белоруссию отряда боевиков.
Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы должны, когда идет уборка, бегать, ловить их по лесам! Мы же их всех отловим.
Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии
В своей речи он также затронул тему задержания 33 россиян под Минском. «Эти люди (они дали показания) были направлены специально в Беларусь. Команда была — ждать. Были билеты, купленные на Стамбул, — это легенда, потому что, выезжая через российскую границу, им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул», — сказал Лукашенко.
По его словам, задержанные все рассказали, поэтому необходимо «прекратить врать». «Мы по-человечески относимся к этим ребятам, и от этого получили определенный эффект: они рассказали все. Поэтому прекратите врать и месить всякую мешанину в средствах массовой информации», — заявил он.
33 россиян задержали 29 июля. В отношении них возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. СК Белоруссии заподозрил их также в подготовке массовых беспорядков. По словам руководителя КГБ Белоруссии Валерия Вакульчика, задержанные — наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщал телеканал «Беларусь 1». Кремль назвал задержание россиян безосновательным, российский МИД объяснил, что группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, но были вынуждены задержаться в республике, так как опоздали на самолет.