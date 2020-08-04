17:40 (мск), источник: Коммерсантъ
«Все стрелы ядовитые, ковидные, направлены против Лукашенко»
Президент Белоруссии предостерег сограждан почти от всего.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с опозданием на день обратился к парламенту и народу страны. В речи, которая длилась ровно полтора часа, он уместил всю свою предвыборную программу. Президент Белоруссии обещал не допустить возврата к «лихим 90-м», настаивал на безальтернативности эволюционного (а не революционного) развития, разоблачал некомпетентность противников и призывал «не ждать чудес». При этом немало внимания он уделил России: в частности, дал понять, что братские отношения остались в прошлом — причем по вине Москвы, а не Минска. «Ъ» собрал наиболее яркие высказывания Александра Лукашенко.
«США вступили в период постоянной протестной турбулентности. В Китае вспыхнул Гонконг. Рядом Тайвань стал активно перевооружаться. Обострились противоречия в регионе
Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или России. Это непреодолимый фактор. Это глубоко внутри наших народов. Это глубоко внутри наших народов, даже несмотря на то, что Россия братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно!
Говоря о задержанных в Белоруссии россиянах, якобы причастных к частной военной компании «Вагнер» Александр Лукашенко в очередной раз повторил версию Минска, что они прибыли именно с задачей дестабилизировать обстановку в Белоруссии. Более того — он сообщил, что на юг страны переброшен еще один отряд.
«Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию в
Не слушайте этого вранья. Это вранье никому не надо. Мы имеем свою страну, страна имеет законы. Кому как не нашим родным
братьям-россиянами руководству не знать эти законы. Знают.
«Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг. Это мы должны бегать и ловить по лесам. Мы же их всех отловим».
«Несмотря на то, что в среде молодежи сейчас, как в никакой другой, распространены иные мнения, мы гордимся этим поколением. Гордимся еще и потому, что оно наше, мы его взрастили и воспитали. Гордимся тем, что фактически имея 25−30 лет опыта независимости, воспитали свободомыслящих, небезразличных людей. Но
Надо уберечь молодежь от пагубных поступков. Ничего у этих кукловодов не получится! Просто пострадают наши люди.
«За прошедшие месяцы соцсети и
Все стрелы ядовитые, ковидные, сегодня направлены против Лукашенко. Свалить, унизить растоптать, уничтожить. Так вот знайте: даже без меня белорусский народ сможет себя защитить.
«Потому что знает, что другой земли в мире, кроме Белоруссии, у него не будет. Помните, у нас есть и полиция, и армия, и спецслужбы. Это дети тех, кого вы хотите запрячь в телегу и погонять кнутом. Люди в погонах вам этого сделать не позволят. Даже без меня».
«Мы примем любое ваше решение. Только никогда не предавайте, предательство не прощается даже на небесах».
Если вы не способны и к
чему-тоне готовы — уйдите в сторону, не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну. Через год-двамы устаканим эту ситуацию и сделаем так, как надо белорусскому народу, но на эмоциях нельзя сегодня решать ни один вопрос.
«Я не святой. У меня есть все — и хорошее, и плохое, — но вы меня знаете. Вы знаете, на что я пойду, на что нет, что я могу, а что нет. Вы знаете, что ваша жизнь для меня — святое. Остальное забудьте. Завтра придет и возьмет человек новый, неизвестный, эту конституцию — какую политику он будет проводить? Вы его удержите от обвальной приватизации? Вы его удержите от того, что он столкнет страну влево или вправо? Удержите, сегодня уже удержите и без меня».
«Нашли этих трех несчастных девчонок (объединенный оппозиционный штаб: Светлана Тихановская, Вероника Цепкало, Мария Колесникова.— “Ъ”). Они же не понимают, что они читают. Что вы им пишете? “Проведем нечестные выборы, выпустим экономических, политических, наркоманов, уголовников, проведем честные выборы и будем жить”. Но вы же им хоть подскажите, что не президент в Белоруссии назначает выборы. Что после нечестных выборов никогда белорусский парламент не ввергнет страну в череду предвыборных кампаний и не назначит очередные выборы».
Вы хоть об этом подумайте. Что вы им пишете? Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит.
«Самый мощный и безопасный источник роста экономики — это инвестиции. Много сегодня говорят в том числе наши альтернативщики (оппозиционные кандидаты.— “Ъ”) — что к нам хлынут инвесторы извне. Вот выборы сейчас пройдут, нечестные, зэков выпустят, проведут честные выборы, и инвестиции к нам хлынут. Если отдадим им свои предприятия, то Беларусь вообще превратится в райский уголок. Давайте посмотрим на это с реальных позиций».
«В наших больницах не сортировали больных, как на фронте. “Покрепче, помоложе — будет жить, будем лечить, спасем. А это старик — он и так отойдет” — цитата (кого именно цитировал господин Лукашенко, он не уточнил.— “Ъ”). На каждом этапе борьбы с этой бедой мы принимали адекватные меры. Это то, что сейчас называют особым путем Беларуси. И сегодня все страны признают, что мы поступили правильно. Но какое давление было вначале: шаблонные для всех стран рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Немедленный карантин, комендантский час, закрытие границ, остановка предприятий. Как вы понимаете уже сегодня, на это я пойти не мог. Каждый день объясняя свои шаги, я пытался достучаться до каждого белоруса. Дать понять: остановимся, изолируем людей — погибнем как нация и потеряем государство. Так бы сегодня и было».
Подготовил Кирилл Кривошеев