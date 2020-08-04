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17:40 (мск), источник: Коммерсантъ

«Все стрелы ядовитые, ковидные, направлены против Лукашенко»

Президент Белоруссии предостерег сограждан почти от всего.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с опозданием на день обратился к парламенту и народу страны. В речи, которая длилась ровно полтора часа, он уместил всю свою предвыборную программу. Президент Белоруссии обещал не допустить возврата к «лихим 90-м», настаивал на безальтернативности эволюционного (а не революционного) развития, разоблачал некомпетентность противников и призывал «не ждать чудес». При этом немало внимания он уделил России: в частности, дал понять, что братские отношения остались в прошлом — причем по вине Москвы, а не Минска. «Ъ» собрал наиболее яркие высказывания Александра Лукашенко.

О месте Белоруссии в глобальной геополитике

«США вступили в период постоянной протестной турбулентности. В Китае вспыхнул Гонконг. Рядом Тайвань стал активно перевооружаться. Обострились противоречия в регионе Южно-Китайского моря, где сосредоточены огромные запасы нефти и газа. Полыхнуло на индийско-китайской границе. Чтобы защитить себя, Китай вынужден активизировать военное строительство. Заискрило на границе между Индией и Пакистаном — двумя странами с ядерным оружием. Пылающие очаги нестабильности мы вновь наблюдаем в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Нагнетаются страсти в отношении Ирана, Венесуэлы, Сирии, иных стран, позволяющих себе независимую, свободолюбивую политику. Да и на постсоветском пространстве десятилетиями не можем разрешить массу застаревших конфликтов. Приднестровье, кавказский клубок противоречий, армяно-азербайджанский конфликт. Более того — получили еще и Украину. И вот на этом геополитическом разломе сегодня находится Беларусь. Единственное спокойное звено в сердце Евразии, живущее своим умом. Поэтому сегодня — на разрыв. И Россия боится нас потерять, ведь, кроме нас, у нее не осталось по-настоящему близких союзников и Запад последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность. Последовательную, предсказуемую внешнюю политику».

Об отношениях с Россией

Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или России. Это непреодолимый фактор. Это глубоко внутри наших народов. Это глубоко внутри наших народов, даже несмотря на то, что Россия братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно!
Александр Лукашенко
президент Белоруссии 

О «российских боевиках»

Говоря о задержанных в Белоруссии россиянах, якобы причастных к частной военной компании «Вагнер» Александр Лукашенко в очередной раз повторил версию Минска, что они прибыли именно с задачей дестабилизировать обстановку в Белоруссии. Более того — он сообщил, что на юг страны переброшен еще один отряд.

«Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию в интернет-каналах по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси, какие там выводы и предложения. Дошли до того, что два президента договорились. Это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье. Про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Эти люди дали показания, что были отправлены специально в Беларусь. Команда была “ждать”, билеты, купленные на Стамбул, — это легенда. Потому что российская граница закрыта, им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул. Зачем лететь в Стамбул или какую-то африканскую страну через Беларусь? Ведь запросто можно было из Новороссийска, из Крыма в конце концов. Махнул — и там, в Стамбуле. Чего через Беларусь»?

Не слушайте этого вранья. Это вранье никому не надо. Мы имеем свою страну, страна имеет законы. Кому как не нашим родным братьям-россиянам и руководству не знать эти законы. Знают.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

«Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг. Это мы должны бегать и ловить по лесам. Мы же их всех отловим».

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О протестных настроениях в молодежной среде

«Несмотря на то, что в среде молодежи сейчас, как в никакой другой, распространены иные мнения, мы гордимся этим поколением. Гордимся еще и потому, что оно наше, мы его взрастили и воспитали. Гордимся тем, что фактически имея 25−30 лет опыта независимости, воспитали свободомыслящих, небезразличных людей. Но где-то за это и получили. Именно на чувствах справедливости и небезразличия наших молодых людей сейчас строится противниками недобросовестная технология вовлечения молодежи в политический процесс. За вами будущее, но поверьте, что лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих собственных. Поэтому прошу — сохраняйте рассудок холодным под каким бы предлогом вас ни вовлекали в политические игры».

Надо уберечь молодежь от пагубных поступков. Ничего у этих кукловодов не получится! Просто пострадают наши люди.
Александр Лукашенко ​​​​​​​
президент Белоруссии

Об информационной кампании против власти

«За прошедшие месяцы соцсети и Telegram-каналы наводнились чушью, грязью, бесстыжим, бессовестным враньем. Люди потеряли всякую совесть. Я уже не говорю о тех, которых я взрастил на собственных руках, от собственной груди. Вы посмотрите на наших творцов (деятелей культуры.— “Ъ”): они ж вчера кланялись, извивались, радовались, пели, плясали, что с ними случилось буквально за сутки?».

Все стрелы ядовитые, ковидные, сегодня направлены против Лукашенко. Свалить, унизить растоптать, уничтожить. Так вот знайте: даже без меня белорусский народ сможет себя защитить.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

«Потому что знает, что другой земли в мире, кроме Белоруссии, у него не будет. Помните, у нас есть и полиция, и армия, и спецслужбы. Это дети тех, кого вы хотите запрячь в телегу и погонять кнутом. Люди в погонах вам этого сделать не позволят. Даже без меня».

О возможности прихода другого президента

«Мы примем любое ваше решение. Только никогда не предавайте, предательство не прощается даже на небесах».

Если вы не способны и к чему-то не готовы — уйдите в сторону, не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну. Через год-два мы устаканим эту ситуацию и сделаем так, как надо белорусскому народу, но на эмоциях нельзя сегодня решать ни один вопрос.
Александр Лукашенко ​​​​​​​
президент Белоруссии

«Я не святой. У меня есть все — и хорошее, и плохое, — но вы меня знаете. Вы знаете, на что я пойду, на что нет, что я могу, а что нет. Вы знаете, что ваша жизнь для меня — святое. Остальное забудьте. Завтра придет и возьмет человек новый, неизвестный, эту конституцию — какую политику он будет проводить? Вы его удержите от обвальной приватизации? Вы его удержите от того, что он столкнет страну влево или вправо? Удержите, сегодня уже удержите и без меня».

О некомпетентности оппонентов

«Нашли этих трех несчастных девчонок (объединенный оппозиционный штаб: Светлана Тихановская, Вероника Цепкало, Мария Колесникова.— “Ъ”). Они же не понимают, что они читают. Что вы им пишете? “Проведем нечестные выборы, выпустим экономических, политических, наркоманов, уголовников, проведем честные выборы и будем жить”. Но вы же им хоть подскажите, что не президент в Белоруссии назначает выборы. Что после нечестных выборов никогда белорусский парламент не ввергнет страну в череду предвыборных кампаний и не назначит очередные выборы».

Вы хоть об этом подумайте. Что вы им пишете? Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

Об иностранных инвестициях

«Самый мощный и безопасный источник роста экономики — это инвестиции. Много сегодня говорят в том числе наши альтернативщики (оппозиционные кандидаты.— “Ъ”) — что к нам хлынут инвесторы извне. Вот выборы сейчас пройдут, нечестные, зэков выпустят, проведут честные выборы, и инвестиции к нам хлынут. Если отдадим им свои предприятия, то Беларусь вообще превратится в райский уголок. Давайте посмотрим на это с реальных позиций».

О подходе к пандемии коронавируса

«В наших больницах не сортировали больных, как на фронте. “Покрепче, помоложе — будет жить, будем лечить, спасем. А это старик — он и так отойдет” — цитата (кого именно цитировал господин Лукашенко, он не уточнил.— “Ъ”). На каждом этапе борьбы с этой бедой мы принимали адекватные меры. Это то, что сейчас называют особым путем Беларуси. И сегодня все страны признают, что мы поступили правильно. Но какое давление было вначале: шаблонные для всех стран рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Немедленный карантин, комендантский час, закрытие границ, остановка предприятий. Как вы понимаете уже сегодня, на это я пойти не мог. Каждый день объясняя свои шаги, я пытался достучаться до каждого белоруса. Дать понять: остановимся, изолируем людей — погибнем как нация и потеряем государство. Так бы сегодня и было».

Подготовил Кирилл Кривошеев

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