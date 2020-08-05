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01:08 (мск), источник: ТАСС

Болтон хотел бы ужесточить политику в отношении России

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что администрация Трампа проводит жесткую политику в отношении России, но при этом полагает, что ее следовало бы еще более ужесточить. Такое мнение он высказал во вторник на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом в штате Колорадо. Трансляция конференции шла на сайте института.

Источник: AFP 2020

«Трамп предпринял несколько жестких мер в отношении России, например, вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), — заявил Болтон. — Это был один из целого ряда договоров, который, по моему убеждению, неоправданно ограничивал наши возможности по обеспечению безопасности. Администрация Трампа объявила о выходе из Договора по открытому небу и я работал также и над этим вопросом. Был введен целый ряд жестких санкций в отношении России, я их поддерживаю и даже ввел бы еще более жесткие санкции».

На вопрос о том, обсуждал ли он с представителями России вопрос о том, что Россия якобы предлагала представителям радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане награды за убийство американских военнослужащих, Болтон заявил, что «не помнит таких обсуждений».

Афганистан по отдельности не был предметом дискуссий, — добавил он. — Обсуждались другие проблемы — ситуация в Сирии, в Венесуэле.
Джон Болтон
бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности

Болтона попросили прокомментировать возможность «октябрьского сюрприза» — того, что Трамп в канун выборов может пойти на обострение какого-либо международного конфликта с целью добиться победы на президентских выборах.

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«Я больше озабочен возможными акциями, призванными пустить американцам пыль в глаза — например встречей с Ким Чен Ыном и объявлением о прекращении войны на Корейском полуострове, чем возможностью военной операции, — сказал он. — Если же наши противники решат создать нам проблемы, то это трудно прогнозировать. Думаю, что у наших противников основная цель состоит в том, чтобы нарушить нормальный ход нашего избирательного процесса и именно это, с их точки зрения, стало бы «октябрьским сюрпризом».

Болтон был назначен на пост помощника по национальной безопасности в марте 2018 года, а в сентябре прошлого года был уволен. Его мемуары под названием «Комната, где это произошло: Мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir), содержащие весьма негативные оценки деятельности Дональда Трампа, вышли в свет в конце июня.

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