Болтон хотел бы ужесточить политику в отношении России

01:08 (мск), источник: ТАСС
«Трамп предпринял несколько жестких мер в отношении России, например, вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), — заявил Болтон. — Это был один из целого ряда договоров, который, по моему убеждению, неоправданно ограничивал наши возможности по обеспечению безопасности. Администрация Трампа объявила о выходе из Договора по открытому небу и я работал также и над этим вопросом. Был введен целый ряд жестких санкций в отношении России, я их поддерживаю и даже ввел бы еще более жесткие санкции».
На вопрос о том, обсуждал ли он с представителями России вопрос о том, что Россия якобы предлагала представителям радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане награды за убийство американских военнослужащих, Болтон заявил, что «не помнит таких обсуждений».
Афганистан по отдельности не был предметом дискуссий, — добавил он. — Обсуждались другие проблемы — ситуация в Сирии, в Венесуэле.
Болтона попросили прокомментировать возможность «октябрьского сюрприза» — того, что Трамп в канун выборов может пойти на обострение
«Я больше озабочен возможными акциями, призванными пустить американцам пыль в глаза — например встречей с Ким Чен Ыном и объявлением о прекращении войны на Корейском полуострове, чем возможностью военной операции, — сказал он. — Если же наши противники решат создать нам проблемы, то это трудно прогнозировать. Думаю, что у наших противников основная цель состоит в том, чтобы нарушить нормальный ход нашего избирательного процесса и именно это, с их точки зрения, стало бы «октябрьским сюрпризом».
Болтон был назначен на пост помощника по национальной безопасности в марте 2018 года, а в сентябре прошлого года был уволен. Его мемуары под названием «Комната, где это произошло: Мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir), содержащие весьма негативные оценки деятельности Дональда Трампа, вышли в свет в конце июня.