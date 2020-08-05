02:40 (мск), источник: Ведомости
Военнослужащие дефицитных специальностей получат доплаты
Такого повышения денежного содержания не было много лет.
Министр обороны России Сергей Шойгу объявил на селекторном совещании министерства в Москве о том, что 17 июля им был подписан приказ о введении с 1 июля 2020 г. ежемесячной надбавки к денежному содержанию. Она должна быть выплачена, по словам Шойгу, «отдельным категориям военнослужащих летного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба (Главного разведывательного управления, ГРУ. — “Ведомости”) и Ракетных войск стратегического назначения». Надбавка рассчитывается от оклада по воинской должности: «для офицеров — 100%, для прапорщиков и сержантов — 110%; для солдат — 120%» от должностного оклада, сообщил министр.
«Требую от командиров и начальников обеспечить своевременное установление и выплату надбавки в соответствии с приказом», — заключил он.
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Цель нынешнего приказа — удержать в армии военнослужащих наиболее дефицитных специальностей, в первую очередь летного состава, а также инженеров.
Чтобы добиться этого, следует прежде всего поднять денежное содержание до уровня, который является конкурентоспособным в сравнении с гражданским сектором, подчеркивает эксперт. В то же время, поскольку повышение проводится в качестве надбавки к окладу по воинской должности, оно никак не скажется на пенсиях военных пенсионеров, говорит он.
Фактически приказ № 400 был заменен на другую систему денежного поощрения еще при Сердюкове и его начальнике Генерального штаба Николае Макарове, говорит бывший офицер, служивший в центральном аппарате Министерства обороны. Несмотря на критику этого приказа, который в некоторых случаях привел к коррупции и взиманию командованием взяток и откатов со стороны офицеров, поскольку решение о назначении надбавок принимали командиры частей, он сыграл революционную роль в начатой военной реформе, потому что впервые привел к резкому росту жалованья офицерского состава до уровня, сопоставимого с гражданским сектором, продолжает собеседник «Ведомостей».
Одновременно, продолжает он, численность Вооруженных сил возросла, количество штатных должностей офицерского состава — тоже, что только затрудняло решение вопроса об адекватной индексации. Поэтому неудивительно, что пришлось пойти по пути, который в
Светлана Бочарова, Алексей Никольский