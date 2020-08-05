Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 На Ямале нашли хорошо сохранившиеся останки мамонта Кости древнего животного нашли жители села Сеяха, которое расположено на полуострове Ямал
Фоторепортажи
11Куда россияне смогут улететь 1 августа с одной пересадкой?
8Празднование Курбан-байрама в Москве
02:40 (мск), источник: Ведомости

Военнослужащие дефицитных специальностей получат доплаты

Такого повышения денежного содержания не было много лет.

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил на селекторном совещании министерства в Москве о том, что 17 июля им был подписан приказ о введении с 1 июля 2020 г. ежемесячной надбавки к денежному содержанию. Она должна быть выплачена, по словам Шойгу, «отдельным категориям военнослужащих летного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба (Главного разведывательного управления, ГРУ. — “Ведомости”) и Ракетных войск стратегического назначения». Надбавка рассчитывается от оклада по воинской должности: «для офицеров — 100%, для прапорщиков и сержантов — 110%; для солдат — 120%» от должностного оклада, сообщил министр.

В результате она затронет порядка 45 000 военнослужащих, а ее средний размер составит около 23 000 руб. в месяц, сказал Шойгу.
Читайте также
Путин поручил провести внезапную проверку армии

«Требую от командиров и начальников обеспечить своевременное установление и выплату надбавки в соответствии с приказом», — заключил он.

В какой-то мере решение министра обороны можно сравнить с известным приказом Минобороны № 400 о поощрительных денежных выплатах, который был издан в конце 2007 г. тогдашним министром обороны Анатолием Сердюковым, говорит главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке Виктор Мураховский. Правда, приказ № 400 касался более широкого круга военнослужащих, фактически на них мог претендовать любой офицер или контрактник.

Цель нынешнего приказа — удержать в армии военнослужащих наиболее дефицитных специальностей, в первую очередь летного состава, а также инженеров.
Виктор Мураховский
Читайте также
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами

Чтобы добиться этого, следует прежде всего поднять денежное содержание до уровня, который является конкурентоспособным в сравнении с гражданским сектором, подчеркивает эксперт. В то же время, поскольку повышение проводится в качестве надбавки к окладу по воинской должности, оно никак не скажется на пенсиях военных пенсионеров, говорит он.

Фактически приказ № 400 был заменен на другую систему денежного поощрения еще при Сердюкове и его начальнике Генерального штаба Николае Макарове, говорит бывший офицер, служивший в центральном аппарате Министерства обороны. Несмотря на критику этого приказа, который в некоторых случаях привел к коррупции и взиманию командованием взяток и откатов со стороны офицеров, поскольку решение о назначении надбавок принимали командиры частей, он сыграл революционную роль в начатой военной реформе, потому что впервые привел к резкому росту жалованья офицерского состава до уровня, сопоставимого с гражданским сектором, продолжает собеседник «Ведомостей».

Однако с 2013 г. финансово-экономический блок правительства традиционно выступал против нормальной индексации денежного содержания военным, которую поддерживало Минобороны, в результате чего жалованье военных фактически уменьшилось за эти годы примерно вдвое.

Одновременно, продолжает он, численность Вооруженных сил возросла, количество штатных должностей офицерского состава — тоже, что только затрудняло решение вопроса об адекватной индексации. Поэтому неудивительно, что пришлось пойти по пути, который в каком-то смысле повторяет путь реформаторов прошлого десятилетия, пусть и в меньшем объеме, и учитывает допущенные тогда ошибки. По словам собеседника «Ведомостей», можно надеяться, что при назначении выплат не будет допущено коррупции и вымогательства.

Светлана Бочарова, Алексей Никольский

Во время загрузки произошла ошибка.
 Германия отпраздновала день свободы от пандемии
Марс атакуем
Что известно о взрыве в порту Бейрута
На границе с Казахстаном произошли стычки с участием мигрантов
Политолог Белковский прокомментировал выступление Лукашенко
Врачи сообщили, к чему приводит частая компьютерная томография
«Бейрут плачет»: В результате взрывов погибли десятки человек
В озере Титикака обнаружили древний артефакт инков
Gnezdo.ru
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Найдёте кота среди сов? 99% не могут
Узнаете Веру? Сегодня ее не узнать (фото)
Hi-Tech
США могут заблокировать Til-Tok уже на этой неделе Часики тикают
Авто
Первая машина: что советуют купить новичкам Самые безопасные и относительно недорогие автомобили для неопытных водителей
Кино
25-летняя звезда «Сватов» показала себя в новой роли Анна Кошмал опубликовала в инстаграме фото со съемок продолжения сериала «Папик»
Новости партнеров
Правильные слова президента: финансирование «социалки» увеличат в разы
Эмчеэсовец во главе. Кобзев доказал, что область может жить без пожаров
72-летняя Ротару без фотошопа: в Сеть попали редкие фото певицы
Им завидуют все регионы. Какие регионы лидируют по качеству жизни
Gnezdo.ru
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
8 способов узнать, что ваш телефон прослушивают
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
Жена Высоцкого, о которой никто не знал
Новости партнеров
Увеличение пенсии. Пожилым раскрыли способы увеличения выплат
Сентябрь грозит пожарами
Будет и дальше гореть? В сентябре все не закончится
Единороссы направят средства на борьбу с коронавирусом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь