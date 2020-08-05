04:34 (мск), источник: Lenta.Ru
Киев возмутился открытием Черногории для россиян
Украинский консул в Черногории Михаил Шматов возмутился открытием границ для российских туристов без
По мнению дипломата, решение черногорских властей открыть границы для россиян объясняется экономической целесообразностью, однако помещать страну сразу в «зеленую» зону неправильно. «Хотя, конечно, такого чудесного и спокойного отдыха без засилья русского языка у меня еще не было (…). Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию самым большим числом туристов, имея по 13−14 бортов в неделю, находится в ограниченных правах», — подчеркнул он.
«Деньги не пахнут — это старая аксиома, но это вопрос и элементарного уважения. Очень надеюсь, что эти дискриминационные условия для наших граждан будут сняты», — отметил украинский консул.
Черногория объявила об открытии границ для россиян 4 августа. Гражданам России и Азербайджана разрешается въезд на территорию страны без дополнительных условий — тестов на наличие COVID-19 и карантина. В то же время данных о возобновлении прямого авиасообщения между странами пока нет — попасть в Черногорию из России можно с пересадкой в Турции.
Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы,