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14:10 (мск), источник: Вести.Ru

Расходы на Госдуму и Совет Федерации планируется сократить

Расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в 2021—2023 году планируется сократить на 2 миллиарда рублей, следует из проекта Минфина о бюджетных ассигнованиях.

Источник: Reuters

По сравнению с установленным законом бюджетные расходы на сенаторов уменьшены в 2021 году на 217,384 миллиона рублей, в 2022 году — на 338,3 миллиона рублей и в 2023 году — на 178,2 миллиона рублей.

Снижаются бюджетные ассигнования на оплату труда в связи приостановкой индексации зарплат сенаторов и сотрудников Совета Федерации в 2021 году на 39,6 миллиона рублей, в 2022 году — на 160,1 миллиона рублей.

На содержание Госдумы бюджетные расходы планируется сократить в 2021 году на 377,7 миллиона рублей, в 2022 году — на 576,8 миллиона рублей, в 2023 году — на 255,6 миллиона рублей.

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Снижаются расходы на оплату труда Госдумы из-за приостановки индексации зарплат в 2021 году на 82,8 миллиона рублей, в 2022 году — на 319,8 миллиона рублей.

Расходы на администрацию президента планируется увеличить. Расходы на обеспечение деятельности президента и его администрации планируется увеличить в 2021 году на 88,8 миллиона рублей, до 14,3 миллиарда. В 2022 году эти расходы планируется снизить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году увеличить — на 219 миллионов рублей.

Расходы на обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности России и госслужащих в 2021 году планируется увеличить на 1,13 миллиарда, до 25,9 миллиарда рублей, в 2022 и 2023 годах — увеличить по 1,16 миллиарда.

Финансирование деятельности председателя правительства, его заместителей и аппарата планируется сократить в ближайшие три года: в 2021 году — на 191 миллион, до 7,28 миллиарда рублей, в 2022 году — еще на 374 миллиона, в 2023 году — еще на 131 миллион.

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