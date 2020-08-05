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10:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Иностранцам разрешили безвизовый въезд в Россию для коротких командировок

Правительство отменило ограничение на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Источник: РИА "Новости"

«Разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок. Речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках», — говорится в документе.

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Также возобновляется железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами для всех граждан России. Его приостановили в апреле из-за угрозы коронавируса.

Напомним, с 30 марта Россия закрыла границы на фоне пандемии коронавируса, исключения действовали только для некоторых категорий, например дипломатических работников. В июле россиянам разрешили выезжать за границу для работы, учебы, лечения или для ухода за родственниками. Также правительство разрешило иностранцам въезжать в Россию для лечения или для ухода за родственниками. Ограничения на въезд в Россию сняты для граждан Швейцарии.

Сейчас Россия постепенно восстанавливает международное авиасообщение с другими странами. Россия с 1 августа открыла авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Вылететь за границу можно только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

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