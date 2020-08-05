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13:11 (мск), источник: Forbes

«Эти зумеры поставили Трампа в неловкое положение»: почему президент США хочет заблокировать TikTok

Желание Дональда Трампа заблокировать TikTok вполне может быть связано не с заботой о национальной безопасности и вообще не с политическими мотивами, а с уязвленным самолюбием американского президента из-за троллинга со стороны пользователей приложения. По крайней мере так думают многие тиктокеры. Насколько такая теория имеет право на существование?

Источник: The White House

Когда Дональд Трамп 1 августа заявил о готовности заблокировать TikTok в США, он мотивировал это опасениями по поводу национальной безопасности. Трамп выразил обеспокоенность тем, что китайская компания может поделиться данными пользователей с правительством Китая.

Но что, если существует еще одна причина, по которой Трамп хочет отключить TikTok, обусловленная не политическими целями, а чем-то более простым, вроде оскорбленных чувств?

Несколько недель назад, когда впервые прозвучала идея блокировки, среди тиктокеров начала тихо, но уверенно распространяться объясняющая это теория: что, если это все никак не связано ни с Китаем, ни с национальной безопасностью? Что, если она связана с июньским визитом Трампа в Талсу, штат Оклахома, в ходе президентской кампании? Мероприятие должно было стать своеобразной демонстрацией силы, когда почти 20 000 человек соберутся после нескольких месяцев карантина. И все это было полностью уничтожено в режиме онлайн тиктокерами и другими молодыми пользователями, которые координировали кампанию, в ходе которой люди оформляли билеты на мероприятие, но не приходили на него.

Что, если блокировка TikTok — ответ на эту акцию?

Это всего лишь теория. И, конечно, никто, кроме Трампа и, возможно, нескольких других обитателей Белого дома, не понимает истинных мотивов блокировки. Но теория имеет смысл в качестве гипотезы и убедительно подходит по срокам.

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«Я думаю, что его люди достаточно часто говорили ему: «Да, это повлияло на ваш визит в Талсу», — говорит 51-летняя Мэри Джо Лаупп из Форт Додж, штат Айова, которая, как ни странно, стала главным организатором движения в TikTok против ралли Трампа. «Я думаю, что эти зумеры поставили его в неловкое положение». Или, как сказал 26-летний Тревор Слэк из Лос-Анджелеса, который оформил шесть билетов на мероприятие и не пришел на него: «Кажется, у него неслабо подгорело».

Что же произошло на самом деле? В начале лета Трамп объявил, что хочет провести встречу с избирателями в Талсе 19 июня, в день отмены рабства. Решение Трампа провести мероприятие в этот день — в городе с тяжелой, жестокой историей расизма — разозлило людей, и в конце концов он пошел на уступки и перенес встречу на следующий день.

Его решение не остановило кампанию, которая быстро началась в TikTok и Twitter в середине июня. Ее цель была проста: затопить сайт Трампа, где можно было забронировать билеты, вымышленными именами, номерами телефонов и электронными адресами, а потом не прийти. Теоретически в преддверии мероприятия организаторы кампании Трампа должны были надеяться на огромную толпу, а потом оказаться в неловкой ситуации, когда придет лишь несколько человек.

В Twitter этот призыв распространили поклонники музыкального жанра K-Pop.

В TikTok тем же занимались Мэри Джо Лаупп и другие популярные пользователи. Видео Лаупп набрало почти миллион просмотров и стало одним из самых популярных призывов к действию в этом приложении. «Семьи из Англии бронировали билеты, подростки из Австралии, которые посмотрели видео и решили присоединиться, искали индексы Оклахомы и американские номера, чтобы забронировать билеты, — говорит она. — Мы вышли на международный уровень».

Незадолго до 20 июня организаторы кампании Трампа заявили, что на мероприятие зарегистрировались почти миллион человек.

Однако в день Х центр BOK в Талсе был заполнен примерно на треть. На телетрансляции вокруг трибуны Трампа были видны ряды пустых синих сидений. Онлайн-кампания против него сработала, хотя Лаупп и другие тиктокеры отлично понимают, что посещаемость оказалась низкой не только из-за их усилий. Несомненно, часть людей остались дома из-за пандемии, а организаторы кампании Трампа объясняли случившееся протестами в Талсе, хотя журналисты, которые находились там в тот вечер, сообщали, что протесты были малочисленными.

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Примерно две недели спустя госсекретарь США Майк Помпео первым из администрации Трампа публично заговорил о возможной блокировке TikTok. На тот момент TikTok работал в США уже два года, и слова Помпео ознаменовали новый этап напряженности в отношениях между властями США и популярной соцсетью. До этого использование приложения было ограничено в вооруженных силах, свое беспокойство насчет TikTok высказывали сенаторы-республиканцы — Джош Хоули от Миссури и Марко Рубио от Флориды. Неясно, знал ли Трамп вообще о существовании TikTok до инцидента в Талсе. Во всяком случае, он ни разу не упоминал TikTok ни в одном из тысяч своих твитов.

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Однако он не мог не узнать о приложении после того, что произошло в Талсе. Ведь тогда ряд СМИ — CNN, The New York Times, CBS — связали небольшое число участников встречи именно с TikTok. Интернет-пользователи подшутили над президентом, публично опозорив человека, который не слишком любит публичные розыгрыши.

Таким образом, TikTok всего за несколько недель превратился из объекта гнева нескольких консервативных сенаторов, которые хотят оказаться в центре внимания, в крупную, по мнению Белого дома, угрозу для национальной безопасности, которая требует немедленных действий.

Теория мести выглядит убедительно. А сообщество тиктокеров, которое уже давно размышляет над ней, теперь задается другим вопросом: стоило ли оно того? Стоила ли возможность подразнить президента — и разрушить его планы — потери платформы, которая превратилась из источника развлечений в форму политического активизма? «Ребята считают, что да», — с уверенностью говорит Лаупп.

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И похоже, она абсолютно права. «Если TikTok перестанет существовать, что ж, было весело и нам удалось позлить Дональда Трампа», — говорит 20-летний Сойер МакДаффи, третьекурсник Университета Южной Каролины. МакДаффи активно участвовал в троллинге Трампа и приобрел онлайн два билета, хотя не собирался идти на мероприятие. «Если меня чему-то и научила принадлежность к поколению Z, так это тому, что, какие бы правила они ни придумали, мы найдем способ их обойти, — говорит он. — Когда они блокировали Instagram и Snapchat на школьном Wi-Fi [в старших классах], мы просто устанавливали VPN. Когда они запрещали нам посещать какие-то сайты со школьных ноутбуков, мы придумывали, как обойти ограничения».

Тревор Слэк из Лос-Анджелеса отмечает, что блогеры уже начали рассказывать подписчикам о своих страницах на других платформах. Он считает, что движение против Трампа, которое началось на TikTok, может переместиться куда-то еще: «Есть миллион других приложений».

Абрам Браун
Перевод Натальи Балабанцевой

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