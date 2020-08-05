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14:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Канье Уэст решил объединиться с республиканцами и обойти Байдена

Американский рэпер Канье Уэст, который решил принять участие в выборах президента США в 2020 году, получает помощь в своей предвыборной кампании как минимум от четырех людей, связанных с Республиканской партией. Об этом сообщает Mirror, отмечая, что такой союз может быть создан с целью обойти кандидата от демократов Джо Байдена.

Источник: Reuters

Согласно изданию, подобные предположения вызывают опасения, что Уэста используют в качестве инструмента для переизбрания действующего президента США Дональда Трампа. Отмечается, что когда журналисты VICE связались с юристом по выборам республиканцев Лэйн Руланд (Lane Ruhland) и спросили о ее вкладе в кампанию Канье, она отказалась от комментариев.

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Также сообщается, что команда Канье заручилась поддержкой компании Let The Voters Decide, которой руководит Марк Джейкоби (Mark Jacoby). Mirror отмечает, что Джейкоби был арестован по обвинению в мошенничестве на выборах в 2008 году, тогда он работал на Республиканскую партию США и признал себя виновным в правонарушении. Несмотря на предыдущие связи с республиканцами, он утверждает, что его компания является беспартийной, сообщает The New York Times.

По данным New York Magazine, бывший директор Американского консервативного союза Грегг Келлер (Gregg Keller) также был указан в качестве контактного лица кампании Уэста в штате Арканзас. В 2015 году он рассматривался на роль руководителя избирательной кампании Трампа.

Четвертая фигура, связанная как с рэпером, так и с республиканцами — Чак Уилтон (Chuck Wilton). Сообщается, что он является членом коллегии выборщиков Канье в Вермонте, а также делегатом Республиканского национального собрания. Известно, что его жена Венди была назначена Трампом в министерство сельского хозяйства США.

Уэст поддержал Трампа после победы республиканца на президентских выборах в 2016 году. Он несколько раз встречался с президентом и часто носил его фирменную кепку с надписью «Сделаем Америку великой снова».

Однако ранее в июле рэп-исполнитель заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Он отметил, что «снимает красную кепку» и больше не поддерживает Трампа. Несмотря на это, президент США выразил надежду, что рэпер поддержит его на грядущих выборах.

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