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15:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко и Зеленский обсудили выдачу Украине бойцов ЧВК Вагнера

Президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский обсудили по телефону возможность выдачи Киеву бойцов из частной военной компании (ЧВК) Вагнера, задержанных под Минском. Об этом сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

Источник: AP 2020

«Провел телефонный разговор с президентом Лукашенко. Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — заявил Зеленский.

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29 июля в санатории под Минском были задержаны 32 россиянина, еще один — на юге страны. Белорусские власти заявили, что это наемники из ЧВК, прибывшие в республику для организации массовых беспорядков в преддверии президентских выборов, которые состоятся 9 августа. В Совете безопасности республики утверждали, что в России создаются «группы боевиков» для провокаций на территории Белоруссии.

Выяснилось, что некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имеют украинское гражданство. После этого в Киеве заявили, что потребуют их экстрадиции. При этом Белоруссия попросила Украину проверить участников ЧВК на причастность к совершению преступлений в Донбассе.

Лукашенко в послании народу и парламенту 4 августа заявил, что ему «буквально сегодня» поступила информация об еще одном отряде «российских боевиков» из ЧВК, переброшенном на юг Белоруссии для дестабилизации обстановки. Он возмутился тем, что белорусы вынуждены «бегать ловить их по лесам», вместо того чтобы заниматься уборкой урожая.

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