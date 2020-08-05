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16:35 (мск), источник: Интерфакс

Медведев счел поддержку Фургала «явлением», с которым надо считаться

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU — Государство должно считаться с тем, что много людей поддерживают экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Источник: Reuters

«Людей, которые поддерживают бывшего губернатора, много. Это явление, с которым, безусловно, государство должно определенным образом считаться», — сказал Медведев в среду в ходе встречи с участниками кадрового проекта «ПолитСтартап».

Он подчеркнул, что люди имеют право на гражданскую позицию и активно выражают ее. «Ничего в этом противоестественного нет. Единственный вопрос в том, что гражданская позиция должна выражаться в формах, которые соответствуют закону», — заметил Медведев.

Председатель партии подчеркнул, что граждане должны помнить о санитарно-эпидемиологических правилах и следовать им.

Если в результате массового скопления людей растет заболеваемость, это уже отражается на всех.
Дмитрий Медведев
заместитель председателя Совета Безопасности РФ
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О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004—2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

В Хабаровске на протяжении трех недель проходят акции в поддержку Фургала. Люди требуют уважать их выбор, освобождения Фургала или хотя бы проведения судебного процесса над ним в Хабаровске.

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