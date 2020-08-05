23:19 (мск), источник: ТАСС
Помпео: США и Россия достигли прогресса в переговорах по контролю над вооружениями
Вашингтон надеется на новую встречу по этой теме в ближайшем будущем, заявил госсекретарь США.
ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Россия достигли прогресса в переговорах по контролю над вооружениями, Вашингтон надеется на новую встречу по этой теме в ближайшем будущем. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео.
«Мы с россиянами достигли прогресса, у нас были две хорошие встречи, и я надеюсь, что у нас вскоре будет еще одна», — сказал он.