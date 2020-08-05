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5 августа, источник: Известия

США заплатят $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы президента

Соединенные Штаты объявили награду в $10 млн за информацию о вмешивающихся в американские выборы лицах. Об этом 5 августа заявил госсекретарь Майк Помпео на пресс-конференции, которая транслируется в Twitter американского внешнеполитического ведомства.

Источник: Reuters

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября.

«Если говорить о России или других злонамеренных действующих лицах, программа Госдепартамента “Награда за справедливость” предлагает награду до $10 млн за идентификацию или обнаружение любого лица, которое по распоряжению или под контролем иностранных государств вмешивается в выборы США», — рассказал Помпео журналистам.

Ранее Помпео пригрозил России ответом в случае вмешательства в выборы в США.

В мае стало известно, что министерство внутренней безопасности США и ФБР в начале года предупредили власти американских штатов о восьми методах, которые Россия, по их версии, может применять для вмешательства в предстоящие выборы президента.

Первые обвинения в якобы влиянии России на внутренние процессы в США прозвучали в 2016 году после победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа. В марте 2019 года минюст США обнародовал доклад о расследовании по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

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