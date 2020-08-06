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02:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко рассказал об оппозиционных настроениях сына

Президент Белоруссии Лукашенко считает, что его сын Николай является человеком с оппозиционными взглядами. Об этом рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24».

Источник: Reuters

По словам Гордона, глава государства согласился дать ему интервью, так как Николай смотрит практически все программы с его участием и поэтому призвал отца согласиться на запись. В ходе беседы с Гордоном президент Белоруссии заявил, что не хотел бы видеть сына на посту главы государства.

Украинский журналист также отметил, что сын Лукашенко, как любой молодой человек, которому скоро исполняется 16 лет, имеет свое сформировавшееся мировоззрение.

Ранее в сеть выложили отрывок интервью Гордона с Лукашенко. На записи президент Белоруссии объясняет, в чем заключается основа и суть политики по-белорусски. Он заявил, что основой белорусской политики всегда будет являться справедливость, так как всех вещей в законе прописать невозможно.

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