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11:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Журналист Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода». По словам журналиста, о своем решении глава Белоруссии сообщил ему в интервью. Само интервью еще не опубликовано.

Источник: пресс-служба президента Республики Беларусь

«Он (Александр Лукашенко.— “Ъ”) сказал, что Зеленский просил его передать Украине тех, кто участвовал в боях на Донбассе против Украины, и украинцев в том числе. Он сказал, что будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусскими законами сделают все необходимое для того, чтобы передать виновных и России, и Украине», — сказал Гордон.

Накануне, 5 августа, президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили возможность экстрадиции задержанных россиян. По информации Украины, 28 из 33 россиян были участниками конфликта в Донбассе.

33 гражданина РФ были задержаны в Белоруссии 29 июля. В КГБ утверждают, что они бойцы «ЧВК Вагнера» и прибыли в страну для подготовки массовых беспорядков. По версии Москвы, россияне — сотрудники ЧОПа и находились в стране транзитом. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Зеленский надеется, что Лукашенко передаст Украине задержанных в Беларуси россиян
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11:17 (мск)© Ньюстюб
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