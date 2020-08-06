Журналист Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян

«Он (Александр Лукашенко.— “Ъ”) сказал, что Зеленский просил его передать Украине тех, кто участвовал в боях на Донбассе против Украины, и украинцев в том числе. Он сказал, что будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусскими законами сделают все необходимое для того, чтобы передать виновных и России, и Украине», — сказал Гордон.
Накануне, 5 августа, президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили возможность экстрадиции задержанных россиян. По информации Украины, 28 из 33 россиян были участниками конфликта в Донбассе.
33 гражданина РФ были задержаны в Белоруссии 29 июля. В КГБ утверждают, что они бойцы «ЧВК Вагнера» и прибыли в страну для подготовки массовых беспорядков. По версии Москвы, россияне — сотрудники ЧОПа и находились в стране транзитом. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.