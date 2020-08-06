Лукашенко пригласил генпрокуроров России и Украины для разбирательства с россиянами

«Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей, я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем», — сказал Лукашенко на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании.
Чтобы разобраться с этой ситуацией, Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины. Он заявил, что если они не приедут, «сами решим».
«Положите втроем (генеральные прокуроры.—"Ъ») перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане (мы же обязательства взяли на себя и в этой ситуации тоже), наши законы. Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей: вот документы, информация — на стол. Втроем решите", — сказал господин Лукашенко.
Россияне были задержаны в Белоруссии 29 июля. В республике утверждают, что они являются бойцами «ЧВК Вагнера». Против россиян возбуждено уголовное дело о подготовке массовых беспорядков. Россия заявила, что задержанные являются сотрудниками ЧОПа и были в Белоруссии проездом.
Среди задержанных были участники конфликта на Донбассе. На Украине 28 из 33 россиян подозревают в терроризме. Президент Украины Владимир Зеленский попросил Александра Лукашенко выдать их Украине. Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент Белоруссии сообщил ему в интервью, что согласился выдать часть задержанных Украине, а часть — России.