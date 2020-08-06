Украина запросила у Белоруссии выдачи задержанных россиян

«Наши правоохранительные органы уже вступили в диалог с белорусскими коллегами… Мы сделали запрос об их выдаче Украине», — сказал Кулеба на брифинге. По его словам, Киев пока не получил ответ на запрос.
Ранее выдать задержанных Киеву в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко попросил президент Украины Владимир Зеленский. Украинский журналист Дмитрий Гордон утверждает, что Лукашенко сообщил ему в интервью, что согласился выдать часть задержанных Украине, а часть — России.
Сегодня, 6 августа, Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными 29 июля россиянами. В республике утверждают, что они входят в «ЧВК Вагнера». Против них возбудили уголовное дело о подготовке массовых беспорядков. Россия заявила, что задержанные являются сотрудниками ЧОПа и были в Белоруссии проездом.