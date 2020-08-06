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12:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Украина запросила у Белоруссии выдачи задержанных россиян

Украинские правоохранительные органы взаимодействуют с белорусскими по поводу задержанных россиян, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев уже запросил у Белоруссии их выдачи. Ранее Генпрокуратура Украины сообщила, что подозревает 28 из 33 задержанных в терроризме как участников конфликта в Донбассе.

Источник: AP 2020

«Наши правоохранительные органы уже вступили в диалог с белорусскими коллегами… Мы сделали запрос об их выдаче Украине», — сказал Кулеба на брифинге. По его словам, Киев пока не получил ответ на запрос.

Ранее выдать задержанных Киеву в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко попросил президент Украины Владимир Зеленский. Украинский журналист Дмитрий Гордон утверждает, что Лукашенко сообщил ему в интервью, что согласился выдать часть задержанных Украине, а часть — России.

Сегодня, 6 августа, Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными 29 июля россиянами. В республике утверждают, что они входят в «ЧВК Вагнера». Против них возбудили уголовное дело о подготовке массовых беспорядков. Россия заявила, что задержанные являются сотрудниками ЧОПа и были в Белоруссии проездом.

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