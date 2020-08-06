Лукашенко вновь заявил о ведении гибридной войны против Белоруссии

«Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они (провокаторы — ИФ) способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно “любят” — мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем», — сказал Лукашенко в четверг на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании. Его цитирует госагентство БелТА.
О том, что Белоруссия уже фактически втянута в гибридные конфликты, глава государства заявил в послании народу и парламенту в минувший вторник, 4 августа.
Президент также отметил на совещании, что в Белоруссии уже задержано немало людей, которые «ставили перед собой целью дестабилизировать обстановку в стране». При этом он уточнил, что речь не только о россиянах — членах ЧВК «Вагнер».
«Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители», — заметил Лукашенко.
В этих хитросплетениях, продолжил глава государства, все решают деньги и принадлежность к той или иной стране или партии не имеет значения. «Не важно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии… Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются (хайповались) на территории Беларуси. Я думаю: американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного», — сказал он.
«Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и пою. Вот единственная разгадка. И у нас таких людей немало», — считает Лукашенко.