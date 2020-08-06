14:24 (мск), источник: BBC News Русская служба
Мишель Обама рассказала о депрессии из-за Трампа и расизма
По словам Мишель Обамы, следование определенному расписанию очень важно во время карантина.
Бывшая первая леди США Мишель Обама призналась, что страдает от депрессии, которая у нее протекает в легкой форме. По ее словам, такое состояние связано с пандемией, расистским насилием в США и лицемерием администрации Трампа.
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Ключ к выходу из депрессии, по словам Мишель Обамы, — поддержание стабильного распорядка дня. Следование определенному расписанию, как говорит Мишель Обама, становится еще важнее во время пандемии и карантина.
Кроме того, по словам бывшей первой леди США, чтобы справиться с «эмоциональными подъемами и спадами», нужно «знать себя» и понимать, что приносит тебе радость.
Для второго эпизода своего подкаста Мишель Обама записала интервью с американской журналисткой Мишель Норрис и со своим мужем Бараком Обамой.