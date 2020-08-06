15:44 (мск), источник: Известия
Власти Черногории разрешили россиянам въезд с 7 августа
Российским туристам разрешается въезжать в Черногорию с 7 августа без
В список стран, чьи резиденты могут свободно въезжать в Черногорию без дополнительных условий, также вошли Азербайджан, Белоруссия, Канада, Россия, Украина, Зимбабве.
Граждане, прибывающие в Черногорию из стран, не включенных в разрешенный для въезда список, должны при себе иметь отрицательный тест на COVID-19 не старше 72 часов при въезде в страну. Для детей младше пяти лет тест не требуется.
Ранее, 4 августа, национальный координационный совет при кабмине Черногории постановил разрешить россиянам посещать страну, однако в России об открытии границ с этим государством не заявляли. На данный момент Россия открыла авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
В этот же день сервис для планирования путешествий OneTwoTrip сообщил, что россияне стали в 10 раз чаще искать в интернете авиабилеты в Черногорию.
В Тивате в августе и сентябре сутки в отеле стоят от 2 тыс. рублей, а в Подгорице — от 1,4 тыс. рублей.
По данным статистического бюро Worldometer, в Черногории на сегодняшний день зарегистрированы 3411 подтвержденных случаев коронавиурса, скончались 57 человек, выздоровели 2032 пациента.