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15:44 (мск), источник: Известия

Власти Черногории разрешили россиянам въезд с 7 августа

Российским туристам разрешается въезжать в Черногорию с 7 августа без каких-либо ограничений и дополнительных условий. Об этом сообщается на сайте черногорского правительства в четверг, 6 августа.

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Источник: AP 2020

В список стран, чьи резиденты могут свободно въезжать в Черногорию без дополнительных условий, также вошли Азербайджан, Белоруссия, Канада, Россия, Украина, Зимбабве.

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Граждане, прибывающие в Черногорию из стран, не включенных в разрешенный для въезда список, должны при себе иметь отрицательный тест на COVID-19 не старше 72 часов при въезде в страну. Для детей младше пяти лет тест не требуется.

Ранее, 4 августа, национальный координационный совет при кабмине Черногории постановил разрешить россиянам посещать страну, однако в России об открытии границ с этим государством не заявляли. На данный момент Россия открыла авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

В этот же день сервис для планирования путешествий OneTwoTrip сообщил, что россияне стали в 10 раз чаще искать в интернете авиабилеты в Черногорию.

Перелет из Москвы в Тиват и обратно в августе и сентябре будет стоить 21,3 тыс. рублей. Цена авиабилета в Подгорицу составит 30 тыс. рублей.
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В Тивате в августе и сентябре сутки в отеле стоят от 2 тыс. рублей, а в Подгорице — от 1,4 тыс. рублей.

По данным статистического бюро Worldometer, в Черногории на сегодняшний день зарегистрированы 3411 подтвержденных случаев коронавиурса, скончались 57 человек, выздоровели 2032 пациента.

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