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19:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко: Путин знает, что на меня давить бесполезно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону признал, что у него в отношениях с президентом России Владимиром Путиным есть «определенное напряжение».

Источник: AP 2020

Это он связал с тем, что они оба «сильные личности». По словам Лукашенко, они с Путиным «оба мужики», но в остальном «абсолютно разные люди».

У нас есть определенное напряжение, потому что мы оба — сильные личности, извините за нескромность.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
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Он отметил, что считает Владимира Путина своим старшим братом, который «всегда должен младшего поддерживать».

В целом, отношения с российским лидером дружеские, продолжил господин Лукашенко и выразил надежду, что они останутся таковыми. По словам белорусского президента, Владимир Путин знает, что «на него давить бесполезно». Александр Лукашенко при этом процитировал своего российского коллегу: «Неужели ты думаешь, что я позволю себе на тебя надавить? Я же знаю, что все выйдет наоборот».

В ответ на предположение, что Владимир Путин может остаться президентом России до 2036 года, Александр Лукашенко заявил, что этого не произойдет. «Я вам 100% гарантирую: Путин не будет держаться посиневшими руками за власть, он найдет вариант, чтобы к власти пришел человек, который продолжит развитие России по тому пути, которым она идет сейчас», — сказал президент Белоруссии.

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