Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Атомный ужасЧто стало с Хиросимой и Нагасаки после бомбардировок (фото)
Фоторепортажи
1240 лет назад прошли похороны Владимира Высоцкого
20Независимый вид: почему борцы за свободу оказались в пустыне
20:29 (мск), источник: Lenta.Ru

США превзошли Россию в списке самых несчастных экономик мира

США превзошли Россию в рейтинге самых несчастных экономик мира, который публикует Bloomberg.

Источник: Reuters

При составлении списка агентство анализирует показатели инфляции и безработицы, считая их лучшими индикаторами того, как живется жителям той или иной страны.

В общей сложности аналитики исследовали показатели в 60 государствах. Соединенные Штаты за год переместились в рейтинге с 50-го на 25 место, что свидетельствует о значительном ухудшении жизни в стране. «США оказались в худшем положении, чем России и Мексика, в глобальном рейтинге самых несчастных экономик 2020 года», — написало агентство.

Читайте также
Миллионы американцев столкнулись с риском потери крыши над головой

Шесть лет подряд худшей экономикой мира признается Венесуэла, которая не первый год пребывает в серьезном кризисе. Среди аутсайдеров, как и в 2019 году, Bloomberg назвал Аргентину, Южную Африку и Турцию.

Среди наиболее счастливых экономик оказались Таиланд и Сингапур. За год некоторые страны существенно улучшили позиции в списке. Среди них агентство называет Люксембург (переместился с 30-го на 47-е место) и Китай (с 37-й на 44-ю строчку).

Ранее сообщалось, что падение ВВП США во втором квартале 2020 года составило 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало самым большим обвалом с 1947 года, когда американские власти начали вести статистику. Уровень безработицы в стране оказался на самом высоком уровне с 1930-х годов.

 Стало известно о непоправимых изменениях во внешности Заворотнюк
«Ничего не помню»: Ефремов отказался признать свою вину в смертельном ДТП
Лукашенко рассказал о «напряжении» в отношениях с Путиным
Стал известен покупатель взорвавшейся в Бейруте селитры
«Атака мертвецов»: Что произошло в крепости Осовец в 1915 году
Что стало с Хиросимой и Нагасаки после бомбардировок США (фото)
Лукашенко заявил, что его умышленно заразили коронавирусом
Лесник нашел в лесу фотоловушку и стал звездой интернета (фото)
Здоровье
Кратко о радиации: что это такое и чем она опасна В годовщину страшной трагедии в Хиросиме проект Здоровье Mail.ru напоминает, как защититься от радиации.
Hi-Tech
Forbes впервые назвал звезд TikTok с самыми высокими доходами Самая успешная «тиктокерша» заработала 5 млн долларов
Авто
25 самых популярных автомобилей в России в июле Hyundai Creta попала в тройку самых продаваемых иномарок в середине лета 2020 года, сместив Kia Rio
Кино
Бузова получила травму на съемках шоу «Ледниковый период» Скоро на экраны выйдет новый сезон проекта про фигурное катание
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Унесенный в море ребенок выжил с помощью советов из кино Мальчик провел в воде более одного часа
Новости партнеров
Перестройку придумал не Горбачев. Вы даже не представляете, кто
Запад предупредили о «сюрпризе Путина» в августе
В «Газпроме» всех в отставку! Теперь и с Турцией "попали" на миллиарды
Геннадий Зюганов: Сегодня для Белоруссии настал момент истины
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь