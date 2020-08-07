05:52 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Украина набивает хранилища газом
Самые крупные в Европе ПХГ возвращаются к проектной загрузке.
Рухнувшее
Скорость закачки газа в ПХГ Украины в первые дни августа является самой высокой как минимум с мая 2014 года. 5 августа, по данным «Оператора ГТС», в хранилища было направлено 113,6 млн кубометров, а запас газа превысил 22,7 млрд кубометров из доступных 31 млрд кубометров. По оценке «Укртрансгаза», к октябрю в ПХГ может оказаться 26,5 млрд кубометров — последний раз столь значительные запасы были накоплены в 2008 году, перед подписанием 10-летних контрактов с «Газпромом» на поставку и транзит газа.
Без российского газа столь значительные хранилища было бы нечем заполнять, да и сама Украина, серьезно сократившая потребление газа, не нуждалась уже в создании таких зимних запасов.
Собеседники «Ъ» в «Газпроме» ожидали, что ПХГ «сожмутся, как шагреневая кожа», поскольку, работая долгое время на непроектном уровне загрузки, хранилища могут потерять часть своего объема навсегда.
Новый пятилетний контракт на транзит, заключенный между Украиной и «Газпромом» в конце 2019 года, сам по себе не гарантировал загрузку ПХГ.
При этом цены на газ упали до невиданно низких уровней в $60 за 1 тыс. кубометров, что стимулирует европейских трейдеров запасать сырье.
Украина же предлагает крайне низкие ставки за хранение — около $10 за 1 тыс. кубометров за цикл
Долгое время эта экономия во многом «съедалась» транспортными затратами — трейдер должен был заплатить около $20−30 за 1 тыс. кубометров, чтобы физически доставить газ из Словакии в ПХГ на западе Украины. Но с 1 августа Украина добилась от Словакии открытия полноценного виртуального реверса — теперь трейдер покупает российский газ, направляющийся в Европу, и может сразу направить его в ПХГ на Украине без физического пересечения границы. Объем виртуального реверса из Словакии 6 августа составил 44 млн кубометров.
«Украинские ПХГ в
Тем не менее, констатирует эксперт, учитывая существенно более низкие тарифы, европейские трейдеры
В то же время господин Гривач считает, что с такими тарифами этот бизнес не слишком рентабелен. Так, закачав дополнительные 10 млрд кубометров газа, владелец ПХГ «Нафтогаз» получит только $100 млн дополнительной выручки.
Юрий Барсуков