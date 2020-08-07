Минобороны России создаст в Арктике флот «плавучих бензоколонок»

Танкеры будут не только снабжать топливом боевые корабли в море, но и обеспечивать ресурсами береговую инфраструктуру в Арктике. Судна смогут находиться в автономном плавании длительностью до двух месяцев.
«Вышедший с базы Северного флота боевой корабль может достигнуть Гибралтара, если будет идти экономичным ходом, а для дальнейшего плавания ему необходима дозаправка. Даже один корабль, отправляющийся в Средиземное море, Индийский океан или на Кубу, обычно идет в сопровождении танкера. И каждые три-четыре дня дозаправляется топливом», — заявил бывший начальник главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.
Каждый танкер может взять на борт до 3 тыс. т мазута, 2,5 тыс. т дизельного топлива, 500 т авиационного керосина, 150 т смазочного масла, до тысячи тонн пресной воды, а также по 100 т продовольствия и снаряжения.
Отмечается, что Россия начала наращивать военное присутствие в Арктике в середине 2010-ых. В декабре 2014 года было создано объединенное стратегическое командование «Северный флот» с базой в Североморске. Оно получило под свое управление территории и воинские части, выделенные из состава Западного военного округа.