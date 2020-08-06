Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Атомный ужасЧто стало с Хиросимой и Нагасаки после бомбардировок (фото)
Фоторепортажи
12Названы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
50В Сети показали самые завораживающие пейзажи года
6 августа, источник: РБК

Захарова назвала «гибридной атакой» СМС россиянам от Госдепа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «гибридной атакой» рассылку СМС россиянам от Госдепа с предложением сообщить информацию о вмешательстве в выборы в США. Об этом она написала в Facebook.

Источник: Reuters

«На каком основании проводится эта кампания? Ответов нет и быть не может, как нет под этим никаких норм этики, морали и права», — отметила Захарова.

Представитель МИДа отметила, что кроме текста сообщение содержало ссылку на сайт американской Службы дипломатической безопасности. Захарова назвала его «сайтом спецслужб».

«Призывая за деньги рассказывать о вмешательстве в американские выборы, американские спецслужбы бесцеремонно вмешиваются в нашу жизнь», — заявила Захарова.

Читайте также
В посольстве США подтвердили отправку россиянам СМС с предложением $10 млн за информацию о вмешательстве

Об СМС-рассылке Госдепа 6 августа сообщали екатеринбургские издания Znak.com и It's My City. Последнему в посольстве США подтвердили причастность к СМС-рассылке. Там отметили, что это часть кампании, которую анонсировал Майк Помпео. В посольстве добавили, что кампания будет охватывать и социальные сети, например Twitter.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео анонсировал запуск программы «Награда за справедливость». Согласно ее регламенту, американские власти выплатят награду $10 млн за данные о людях, которые вмешиваются в электоральные процессы США по заданию иностранных государств.

В ответ на заявление Помпео Захарова пошутила, что «сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей».

В США неоднократно заявляли о влиянии России на результаты выборов в США, а также обвиняли в кибератаках. Так, в 2016 году, после выборов президента, на которых одержал победу Дональд Трамп, началось расследование, которое пыталось установить связь предвыборного штаба Трампа с Москвой. В 2019 году спецпрокурор Роберт Мюллер представил доклад, в котором говорится, что связь Трампа с Москвой доказать не удалось.

Следите за развитием темы Выборы президента США
 Лукашенко пригрозил России пожаром «до Владивостока»
Ученые нашли связь между одиночеством и ожирением у женщин
Лукашенко рассказал о «напряжении» в отношениях с Путиным
В посольстве США подтвердили отправку россиянам СМС
Боевики попытались атаковать базу Хмеймим в Сирии
Взрыв в Бейруте: откуда взялось облако и красный дым?
Лесник нашел в лесу фотоловушку и стал звездой интернета (фото)
Лукашенко заявил, что его умышленно заразили коронавирусом
ФМБА запатентовало российский препарат от коронавируса
Gnezdo.ru
Сын Королевой затмил Тарзана: красивей, чем он
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Узнаете Веру? Сегодня ее не узнать (фото)
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Forbes впервые назвал звезд TikTok с самыми высокими доходами Самая успешная «тиктокерша» заработала 5 млн долларов
Авто
25 самых популярных автомобилей в России в июле Hyundai Creta попала в тройку самых продаваемых иномарок в середине лета 2020 года, сместив Kia Rio
Кино
Бузова получила травму на съемках шоу «Ледниковый период» Скоро на экраны выйдет новый сезон проекта про фигурное катание
Новости партнеров
Великие ученые России создают средство от коронавируса
Единственное преступление, за которое женщина в колонии становится изгоем
Что у кавказцев означает поднятый палец вверх. Вы удивитесь
Россия приблизилась к созданию эффективной вакцины
Популярные темы на «Детях»
Звезды на школьном выпускном 322
Коронавирус. Все ещё страшно. 229
Опять про посудомойку, но в другом ракурсе 109
Зомби апокалипсис в отдельно взятой квартире))) 87
Леди
Нюша в красном купальнике разочаровала фанатов Что не понравилось фанатам?
Новости партнеров
3 советские женщины, чьи деяния потянули на смертную казнь
Мусульмане хоронят покойников в день смерти. Тому есть важная причина
Вернемся в норму. Погода обещает не жарить
Эту катастрофу скрывала власть СССР: она была хуже Чернобыля
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь