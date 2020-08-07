07:59 (мск), источник: Известия
Известный точностью прогнозов эксперт предсказал президентство Байдена
Профессор Американского университета Аллан Лихтман считает, что на ноябрьских выборах лидера США победит бывший
Историк точно прогнозировал исходы президентских выборов с 1984 года. А в 2016 году он был одним из немногих, кто предсказал победу республиканца Дональда Трампа, а также его прохождение через процедуру импичмента.
Лихтман вывел собственную систему «13 ключевых факторов», которая позволяет ему делать прогнозы. Среди них — преимущество занимаемой должности, наличие независимого кандидата в гонке, долгосрочные и краткосрочные экономические показатели, народные волнения, скандалы, харизматичность претендента и прочее.
Так, по мнению эксперта, на стороне Байдена будут семь факторов против шести у Трампа. В частности, против действующего лидера могут сыграть скандал с импичментом, потеря республиканского большинства в палате представителей конгресса, экономический кризис
В мае профессор политологии Университета
При этом данные июльского опроса портала Real Clear Politics свидетельствуют о том, что Байден опережает нынешнего главу государства в среднем на 8,6% по популярности среди избирателей.
Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.