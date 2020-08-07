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07:59 (мск), источник: Известия

Известный точностью прогнозов эксперт предсказал президентство Байдена

Профессор Американского университета Аллан Лихтман считает, что на ноябрьских выборах лидера США победит бывший вице-президент Джо Байден. Своим мнением эксперт поделился с изданием The New York Times.

Источник: AP 2020

Историк точно прогнозировал исходы президентских выборов с 1984 года. А в 2016 году он был одним из немногих, кто предсказал победу республиканца Дональда Трампа, а также его прохождение через процедуру импичмента.

Лихтман вывел собственную систему «13 ключевых факторов», которая позволяет ему делать прогнозы. Среди них — преимущество занимаемой должности, наличие независимого кандидата в гонке, долгосрочные и краткосрочные экономические показатели, народные волнения, скандалы, харизматичность претендента и прочее.

Так, по мнению эксперта, на стороне Байдена будут семь факторов против шести у Трампа. В частности, против действующего лидера могут сыграть скандал с импичментом, потеря республиканского большинства в палате представителей конгресса, экономический кризис из-за пандемии коронавируса, а также многочисленные протесты в стране.

В мае профессор политологии Университета Стоуни-Брука Гельмут Норпот спрогнозировал победу Дональда Трампа на предстоящих выборах в ноябре с вероятностью в 91%.

При этом данные июльского опроса портала Real Clear Politics свидетельствуют о том, что Байден опережает нынешнего главу государства в среднем на 8,6% по популярности среди избирателей.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.

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