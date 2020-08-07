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14:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Канье Уэст признал провальным свое участие в президентских выборах

Американский рэпер Канье Уэст в интервью журналу Forbes признал, что его участие в выборах президента США обречено на провал.

Источник: Reuters

В ходе беседы внимание музыканта обратили на тот факт, что он ни при каких условиях не сможет набрать более 270 голосов членов коллегии выборщиков из 538, чтобы одержать победу в президентской гонке. «Я не стану спорить с вами. Иисус — это король», — ответил рэпер.

При этом Уэст согласился с точкой зрения, согласно которой он отбирает голоса избирателей из числа афроамериканцев у другого претендента на пост главы государства Джо Байдена, снижая тем самым его шансы на победу. «Я этого не отрицаю, я же только что сказал об этом», — сказал музыкант.

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Ранее издание The Mirror сообщило, что Канье Уэст получает помощь в своей предвыборной кампании как минимум от четырех людей, связанных с Республиканской партией. Отмечается, что такой союз может быть создан с целью обойти кандидата от демократов Джо Байдена. Согласно изданию, подобные предположения вызывают опасения, что Уэста используют в качестве инструмента для переизбрания действующего президента США Дональда Трампа.

Уэст поддержал Трампа после победы республиканца на президентских выборах в 2016 году. Он несколько раз встречался с президентом и часто носил его фирменную кепку с надписью «Сделаем Америку великой снова». Однако ранее в июле рэп-исполнитель заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Он отметил, что «снимает красную кепку» и больше не поддерживает Трампа. Несмотря на это, президент США выразил надежду, что рэпер поддержит его на грядущих выборах.

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