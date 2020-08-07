Трамп запретил американцам сделки с TikTok

Запрет на любые сделки с разработчиками этих китайских приложений вступит в силу через 45 дней после подписания (20 сентября). Он последовал за угрозами Трампа полностью прекратить работу TikTok и WeChat в США. Накануне, 6 августа, госсекретарь США Майк Помпео потребовал от американских онлайн-магазинов убрать эти два приложения из продажи, а Сенат одобрил закон, запрещающий использовать TikTok на служебных устройствах госслужащих.
После вступления закона в силу любой американский резидент или компания может получить штраф за сотрудничество с TikTok или WeChat.
В частности, запрещается покупка рекламы в приложениях, а также соглашения о появлении TikTok или WeChat в американских маркетплейсах.
Чем TikTok не угодил?
Поводом «бана» популярных китайских приложений с многомиллионной базой пользователей по всему миру стали подозрения Трампа в шпионаже.
Американский лидер уверен, что TikTok и WeChat собирают «обширный массив» данных пользователей, в том числе американцев, а контроль к этой базе легко может получить Коммунистическая партия Китая (КПК).
С учетом затянувшейся торговой войны между странами использование китайских приложений и китайской техники угрожают национальной безопасности, экономике и внешней политике США, считает президент.
В указах сказано, что приложения:
- могут следить за пользователями и передавать информацию китайскому правительству;
- вести слежку за американскими чиновниками и подрядчиками;
- собирать материалы для шантажа и вести корпоративный шпионаж;
- используют для кампаний по «дезинформации в пользу КПК» — как якобы было в случае, когда в роликах из TikTok распространялись конспирологические теории о происхождении коронавируса;
- цензурируют контент, который КПК считает политически чувствительным, например, о протестах в Гонконге.
Что касается единственного работающего в Китае мессенджера WeChat, то в отдельном указе по этому приложению президент США указал, что оно собирало конфиденциальную информацию о визитах жителей Китая в США, «тем самым давая КПК механизм слежки за своими гражданами, впервые в жизни наслаждающимися преимуществами свободного общества».
При этом WeChat активно используют китайские бизнесмены, и его запрет может негативно отразиться на дальнейших переговорах Китая с американскими партнерами, отмечает Reuters.
Указ в отношении WeChat касается только сделок, связанных с мессенджером, но не с другими структурами Tencent (у компании есть доли в Tesla, Snap и Spotify).
Представитель ByteDance заявил, что TikTok не передавал и не будет передавать информацию правительству Китая, а данные американских пользователей хранятся на серверах в США и Сингапуре, а не в Китае. В МИД КНР обвинили администрацию Трампа в «гегемонистском поведении», противоречащем рыночным принципам и правилам международной торговли.
На фоне подозрений в неблагонадежности китайских приложений все чаще начали звучать предложения американских властей полностью заблокировать работу TikTok в США. Это вынудило компанию ByteDance искать покупателя американской части своего многомиллиардного бизнеса на территории Штатов.
Основным претендентом на покупку TikTok стала компания Microsoft, подтвердившая свои намерения 3 августа и заявившая, что рассматривает возможность выкупить сервис также и в Канаде, Австралии, Новой Зеландии. Позже появились сообщения о возможности покупки всего глобального бизнеса TikTok за пределами Китая. По данным Financial Times, Microsoft планирует заложить год на отделение TikTok от ByteDance и пять-восемь лет на полное разделение программного обеспечения.
Гендиректор Microsoft даже провел переговоры об этой сделке с Трампом. Между тем президент США заявил, что покупатель, кем бы он ни был, должен будет выплатить «значительную сумму» в пользу Казначейства США, «поскольку именно США сделали возможным эту сделку и сервис не добился бы такого большого успеха без Соединенных Штатов». При этом Трамп потребовал закрыть сделку до 15 сентября — на пять дней раньше, чем вступит в силу запрет на подобные сделки и работу TikTok на территории США.
Мафиози и гротеск
Несмотря на отсутствие реальных доказательств какого-либо шпионажа китайских приложений в пользу китайских властей, подозрений оказалось достаточно, чтобы принять законы и указы, ставящие TikTok в крайне невыгодное положение в переговорах с покупателями.
Ультиматум Трампа вызвал бурю негодования в Китае: представители властей и СМИ сравнили действия Вашингтона с рейдерским захватом, а принуждение к продаже TikTok — с кражей.
Об опасности подобного прецедента для всего свободного интернета написал и основатель Telegram Павел Дуров.
Раскритиковали решение Трампа и в американских СМИ. Многие эксперты в области права заявили, что требование властей о выплате «комиссионных» со сделки беспрецедентно, незаконно, неэтично и даже «гротескно и бессовестно». А британская журналистка MIT Technology Review Шарлотта Ли в комментарии для BBC Today сравнила Трампа с мафией.
«Уж простите, но это практически поведение мафиози: сбивать цену, угрожая запретом сервиса, а затем сказать: “Ой, да нам же полагается часть дохода от сделки — в качестве благодарности за то, что мы сделали”. Это просто немыслимо, особенно учитывая, что на прошлой неделе американские законодатели задумались: а не слишком ли разрослись технологические компании? И вот теперь Трамп пытается сделать одного из этих гигантов еще больше. Невероятная ситуация!» — сказала она.
Тем временем эксперты предварительно оценили сумму сделки по покупке американского бизнеса TikTok в $50 млрд. Главной ценностью TikTok при этом назвали крайне эффективные алгоритмы подбора видео для ленты пользователя и сообщество популярных авторов, которые могут и не войти в покупку Microsoft. В случае если ByteDance откажется продать эту технологию, Microsoft придется воссоздавать американский бизнес популярного бренда практически с нуля, на что могут уйти месяцы и даже годы, указали аналитики.
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