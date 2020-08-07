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15:16 (мск), источник: ТАСС

Дегтярев планирует расширить возможности Хабаровского края для участия в госпрограммах

Врио губернатора региона отметил, что из 40 государственных программ край участвует только в 25.

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев планирует вовлечь регион в большее количество государственных программ, по которым может выделяться финансирование. Об этом он сообщил в пятницу в Instagram.

Из 40 государственных программ Хабаровский край участвует только в 25. В 15 государственных программ мы не попали, потому что были или плохо подготовлены документы или их не сопровождали чиновники во время командировок в Москву. Это не дело, наши министры должны регулярно бывать в столице, встречаться с федеральными коллегами, министрами, отстаивать интересы края, привлекать средства федерального бюджета в наш краевой бюджет в интересах людей.
Михаил Дегтярев

Он отметил, что за последние несколько лет региональные чиновники практически не бывали в Москве, что, по его словам, является проблемой, сказывающейся на участии региона в госпрограммах. Дегтярев обратился через соцсеть к жителям Хабаровского края с просьбой оценить эффективность поездок представителей правительства в столицу.

Президент РФ 20 июля подписал указ об отставке Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Дегтярев, который возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

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