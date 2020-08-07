Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 7 августаОткрытие "Медного всадника", начало первой русской кругосветной экспедиции и другие памятные события, которые произошли в разные годы
Фоторепортажи
1240 лет назад прошли похороны Владимира Высоцкого
11Куда россияне смогут улететь 1 августа с одной пересадкой?
13:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Концерты в поддержку Лукашенко отменили из-за отказов артистов

Предвыборные концерты в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко начали отменять из-за отказов артистов в них участвовать. Об этом пишет Telegram-канал NEXTA Live журналиста Степана Путило.

Источник: AP 2020

Сцену для проведения самого массового концерта в Минске уже демонтируют. Также сообщается, что агитационные концерты отменили в Бресте, Гродно и Витебске.

Власти Белоруссии запланировали на 8 августа в разных городах республики бесплатные праздничные концерты с участием российских исполнителей. Участие артистов в мероприятиях в поддержку Лукашенко на фоне задержаний граждан России вызвало критику в российских и белорусских социальных сетях. Российские звезды после этого массово отказались от участия в концертах.

В Белоруссии сообщили о задержании бойцов ЧВК Вагнера
08:31 (мск)Арест россиян из ЧВК Вагнера в Минске оказался провокацией спецслужб Украины
6 августаУкраина запросила у Белоруссии выдачи задержанных россиян
6 августаЛукашенко пригласил генпрокуроров России и Украины для разбирательства с россиянами

В частности, певец Леонид Агутин на своей странице в Facebook обратился к белорусским гражданам и написал, что не приедет выступать по их же «многочисленным и настоятельным просьбам».

Читайте также
«Все стрелы ядовитые, ковидные, направлены против Лукашенко»

Певец Стас Пьеха оставил комментарий в Instagram, в котором написал, что приедет в Белоруссию в рамках своего тура осенью. «Не ранее», — подчеркнул он. Скриншот комментария опубликовал Telegram-канал «Беларусь головного мозга». Он же опубликовал и скриншот с отказом ехать в Белоруссию певицы Юлианы Карауловой якобы из-за пандемии коронавируса.

О переносе концертов в Белоруссии на более поздние сроки «в связи с ситуацией, которая сложилась в городе Минске вокруг концертов 8 августа» сообщила и группа «Кар-Мэн» на странице в Instagram.

В свою очередь, певец Григорий Лепс заявил, что его не интересует политика, а выступать в Белоруссии он намерен, потому что его «ждут люди», которым он хочет принести «радостные моменты своей музыкой», передает Telegram-канал «Подъем».

9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Лукашенко баллотируется на шестой срок.

Предвыборный период сопровождался акциями протеста, вызванными арестом и недопуском оппозиционных кандидатов. Митинги нередко заканчивались стычками с ОМОНом и массовыми задержаниями.

«Перемен» Виктора Цоя включили на госмероприятии в Минске
Во время загрузки произошла ошибка.
13:29 (мск)© Ньюстюб
 Стало известно о непоправимых изменениях во внешности Заворотнюк
«Ничего не помню»: Ефремов отказался признать свою вину в смертельном ДТП
В России за сутки выявлено более 5200 больных коронавирусом
Гейтс предупредил о грядущей катастрофе хуже COVID-19
СМИ: арест россиян из ЧВК в Минске оказался провокацией Украины
376 кг картошки или 32 кг сыра. На что хватит белорусской пенсии
Шарлиз Терон — 45: почему весь мир от нее без ума (фото)
В Пакистане на месте пустыни появился лес (фото)
Здоровье
Что такое ипохондрия и как от нее избавиться? Лечение ипохондрии остается серьезной проблемой для врачей, ведь мнимый недуг может спровоцировать настоящие заболевания.
Hi-Tech
У iPhone 12 возникли проблемы Линзы внезапно потрескались
Авто
25 самых популярных автомобилей в России в июле Hyundai Creta попала в тройку самых продаваемых иномарок в середине лета 2020 года, сместив Kia Rio
Кино
Шарлиз Терон — 45: за что мы ее любим Знаменитая голливудская актриса отмечает день рождения — «Кино Mail.ru» рассматривает фото звезды и вспоминает, за что весь мир любит Шарлиз Терон
Новости партнеров
В Госдуме намерены лишить россиян заслуженного отдыха в выходные
Эмчеэсовец во главе. Кобзев доказал, что область может жить без пожаров
Дачный дом. Его будут спасать от огня, потому что есть указ
На самом высоком уровне. За пожарами следят сверху
Популярные темы на «Детях»
Боюсь делать МРТ. 91
Хочу перехать в маленький городок. 77
Мошенники на Авито 71
Соседи "достали" 66
Леди
«Я встречаюсь сама с собой», — все о личной жизни Шарлиз Терон 7 августа исполняется 45 лет Шарлиз Терон.
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь