13:17 (мск), источник: Lenta.Ru
Концерты в поддержку Лукашенко отменили из-за отказов артистов
Предвыборные концерты в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко начали отменять
Сцену для проведения самого массового концерта в Минске уже демонтируют. Также сообщается, что агитационные концерты отменили в Бресте, Гродно и Витебске.
Власти Белоруссии запланировали на 8 августа в разных городах республики бесплатные праздничные концерты с участием российских исполнителей. Участие артистов в мероприятиях в поддержку Лукашенко на фоне задержаний граждан России вызвало критику в российских и белорусских социальных сетях. Российские звезды после этого массово отказались от участия в концертах.
В частности, певец Леонид Агутин на своей странице в Facebook обратился к белорусским гражданам и написал, что не приедет выступать по их же «многочисленным и настоятельным просьбам».
Певец Стас Пьеха оставил комментарий в Instagram, в котором написал, что приедет в Белоруссию в рамках своего тура осенью. «Не ранее», — подчеркнул он. Скриншот комментария опубликовал
О переносе концертов в Белоруссии на более поздние сроки «в связи с ситуацией, которая сложилась в городе Минске вокруг концертов 8 августа» сообщила и группа «Кар-Мэн» на странице в Instagram.
В свою очередь, певец Григорий Лепс заявил, что его не интересует политика, а выступать в Белоруссии он намерен, потому что его «ждут люди», которым он хочет принести «радостные моменты своей музыкой», передает
9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Лукашенко баллотируется на шестой срок.
Предвыборный период сопровождался акциями протеста, вызванными арестом и недопуском оппозиционных кандидатов. Митинги нередко заканчивались стычками с ОМОНом и массовыми задержаниями.