В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2». Об этом говорится в заявлении Эрнста на его сайте.
«Это письмо (которое сенаторы отправили оператору порта. — РБК) невозможно превзойти по дерзости», — заявил Эрнст.
В порту хранятся трубы для строительства газопровода, также в нем стоят два судна, способные завершить проект, — трубоукладчик «Академик Черский» и самоходная баржа «Фортуна» (ее арендатор заявил, что судно не будет участвовать в достройке «Северного потока-2»).
Эрнст отметил, что угрозы порту равнозначны угрозам городу Засниц, где он находится, и земле Мекленбург-Передняя Померания, на территории которой располагается город. По словам Эрнста, городу принадлежит 90% порта, а земле — 10%.
Глава комитета также делает вывод о том, что власти США будут усиливать давление на Германию, поскольку ранее Вашингтон не отреагировал на протесты Берлина.
«Тот факт, что штат и город сейчас находятся под прямой угрозой санкций США, невыносим», — заявил Эрнст. Он призвал немецкие власти поднять вопрос об эффективных контрмерах, например о штрафных тарифах на сжиженный природный газ в США. «Рубикон явно был перейден», — охарактеризовал политик действия сенаторов.
Эрнст — депутат от партии Die Linke («Левые»), у нее 69 мест в бундестаге из 709.
Письмо, о котором идет речь, было отправлено накануне оператору порта Мукран на острове Рюген, компании Fährhafen Sassnitz GmbH. Авторами письма выступили сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон.
В нем они предупредили компанию о том, что она «разрушит свое финансовое будущее», если продолжит предоставлять товары, услуги и поддержку трубопроводу.
Сенаторы также написали, что в этом случае санкции против компании будут введены «в тот момент, когда один из двух кораблей опустит в воду трубу для строительства газопровода «Северный поток-2». Сенаторы пообещали финансово отрезать компанию от США.
В компании Nord Sream 2 AG, операторе газопровода, назвали письмо пренебрежением интересами европейских индивидуальных и промышленных потребителей.
Впервые санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2», были введены в декабре 2019 года, они вошли в оборонный бюджет США на 2020 финансовый год. За несколько часов до этого швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб на строительстве, отвела все свои суда.
В конце июня — начале июля обе палаты американского конгресса предложили вписать дополнительные санкции против трубопровода в оборонный бюджет на 2021 финансовый год.
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