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14:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин обсудил с Лукашенко задержание россиян

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает агентство БелТА. Об этом также сообщает Кремль. Они обсудили задержание 33 россиян в Белоруссии. Разговор состоялся по инициативе Путина.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Белорусская сторона сообщает, что президенты обсудили ситуацию с коронавирусом и выборы в республике. Также одной из главных тем стало задержание россиян, которых Минск связывает с «ЧВК Вагнера». Кремль сообщает, что лидеры надеются на урегулирование ситуации «в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран».

«В этой связи было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в данной ситуации. Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности», — сообщает БелТА.

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Владимир Путин в ходе встречи отметил, что Россия заинтересована в сохранении в Белоруссии «стабильной внутриполитической ситуации» и спокойном проведении выборов президента, сообщает Кремль. Минск сообщает, что российский президент заявил о важности сохранения «братских» отношений между Белоруссией и Россией.

Напомним, россияне были задержаны в Белоруссии 29 июля. В республике утверждают, что они являются бойцами «ЧВК Вагнера». Против россиян возбуждено уголовное дело о подготовке массовых беспорядков. Россия заявила, что задержанные являются сотрудниками ЧОПа и были в Белоруссии проездом.

Среди задержанных были участники конфликта в Донбассе. На Украине 28 их них обвиняются в терроризме. Президент Украины Владимир Зеленский попросил Александра Лукашенко выдать их стране. Для разрешения ситуации в Белоруссию планируют пригласить генпрокуроров России и Украины.

Задержание россиян в Минске назвали провокацией спецслужб Украины
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14:14 (мск)© Ньюстюб
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