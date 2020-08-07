Экс-глава протокола Ельцина увидел «заскоки» Лукашенко в словах о Путине

Первый президент России Борис Ельцин не сожалел о том, что выбрал в преемники Владимира Путина, заявил РБК бывший управляющий делами президента и бывший государственный секретарь Союзного государства Павел Бородин. Так он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Ельцин «сокрушался и жалел» после назначения Путина. При этом белорусский президент отметил, что часто встречался с Ельциным.
«Свидетелем я такого не был [разговора Ельцина и Лукашенко о том, что он сожалел, что выбрал преемником Путина]. Не было никаких посылов, даже не слышал намеков на это [что Ельцин сожалел]», — заявил РБК Бородин.
Экс-руководитель служб протокола президента СССР Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко прокомментировал эти заявления словами «Лукашенко немножко перехватывает».
То, что Лукашенко часто бывал у Бориса Николаевича, — его временами заносит, он неплохой человек, я к нему всегда относился с большим уважением, но у него бывают такие заскоки, что он раз, и говорит, что он был чуть ли не постоянно у Бориса Николаевича.
Владимир Шевченкоэкс-руководитель службы протокола президента России Бориса Ельцина
«Надо знать характер Бориса Николаевича. Единственное, что мне известно, о чем он сожалел, так это о том, что прошел не очень большой срок и был заменен гимн. Вот это действительно было», — сказал Шевченко. Он добавил, что «мы в свое время договорились, что мы в политику больше не играем», и Ельцин строго придерживался этого договора.
«Я скажу, что это до конца жизни своей он соблюдал. Поэтому сказать, что он был доволен или недоволен, — да, какие-то моменты его смущали, он бы, наверное, сделал по-другому, это все в какой-то степени было, но не более. Нельзя говорить, что он был недоволен. Он, наоборот, временами оценивал действия его очень высоко и сожалел, что он сам до этого не доходил», — пояснил Шевченко.
В четверг, 6 августа, за два дня до голосования на выборах президента Белоруссии, Лукашенко дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
«То, что он [Ельцин] сокрушался и жалел, так я у него часто бывал. Это было очень часто, я его пытался успокоить. Но надо понимать, что Ельцин был такой властолюбивый человек, но и Путин не подарок… Ельцин рассчитывал, что Путин будет все время бегать к нему и советоваться по тому или иному вопросу, но это невозможно и неприемлемо, и это не для Путина. И это первая причина — ну, может, не совсем первая, — которая образовала между ними трещину. Я был свидетелем тому», — сказал Лукашенко в ходе беседы.
8 декабря 1999 года Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве договор о создании Союзного государства России и Белоруссии. В первой статье этого документа говорится, что его подписание «знаменует собой новый этап в процессе единения народов двух стран в демократическое правовое государство». Следующая статья договора гласит, что «по мере становления Союзного государства будет рассмотрен вопрос о принятии его Конституции».