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16:09 (мск), источник: Коммерсантъ

СКР начал проверку из-за задержания россиян в Белоруссии

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) начало процессуальную проверку по факту задержания 33 граждан России на территории Белоруссии, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Они были задержаны 29 июля.

Источник: РИА "Новости"

«После сбора и тщательного анализа всех необходимых сведений СКР им будет дана соответствующая правовая оценка», — говорится в сообщении.

Напомним, власти Белоруссии утверждают, что задержанные являются бойцами «ЧВК Вагнера». Против россиян возбуждено уголовное дело о подготовке массовых беспорядков. Россия заявила, что задержанные являются сотрудниками ЧОПа и были в Белоруссии проездом. Среди задержанных были участники конфликта в Донбассе.

На Украине 28 из них обвиняются в терроризме.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Александра Лукашенко выдать их Киеву. Для разрешения ситуации в Белоруссию планируют пригласить генпрокуроров России и Украины. Ситуацию сегодня, 7 августа, обсудили президенты России и Белоруссии. Кремль сообщает, что лидеры надеются на урегулирование ситуации «в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран».

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