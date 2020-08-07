СКР начал проверку из-за задержания россиян в Белоруссии

«После сбора и тщательного анализа всех необходимых сведений СКР им будет дана соответствующая правовая оценка», — говорится в сообщении.
Напомним, власти Белоруссии утверждают, что задержанные являются бойцами «ЧВК Вагнера». Против россиян возбуждено уголовное дело о подготовке массовых беспорядков. Россия заявила, что задержанные являются сотрудниками ЧОПа и были в Белоруссии проездом. Среди задержанных были участники конфликта в Донбассе.
На Украине 28 из них обвиняются в терроризме.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил Александра Лукашенко выдать их Киеву. Для разрешения ситуации в Белоруссию планируют пригласить генпрокуроров России и Украины. Ситуацию сегодня, 7 августа, обсудили президенты России и Белоруссии. Кремль сообщает, что лидеры надеются на урегулирование ситуации «в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран».