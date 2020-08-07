20:43 (мск), источник: ТАСС
Дегтярев предложил вернуть перелеты бизнес-классом для чиновников в Хабаровском крае
ХАБАРОВСК, 7 августа. /ТАСС/ — Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил вернуть перелеты
Это следует из опубликованного в пятницу на официальном
«Расходы по проезду на территории Российской Федерации к месту командирования и обратно к постоянному месту их деятельности возмещаются членам правительства Хабаровского края по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, но не выше стоимости проезда воздушным транспортом по тарифу бизнес-класса», — говорится в тексте.
Согласно документу, чиновникам предлагается также возмещать стоимость проезда морским и речным транспортом по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров, железнодорожным транспортом — в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам
«Оплата указанных услуг осуществляется по представлении документов, подтверждающих эти расходы, за счет средств краевого бюджета», — говорится в документе.
Ранее в пятницу Дегтярев сообщил в Instagram, что региональные чиновники мало летают в Москву, что сказывается на возможностях участия края в государственных программах. «В этой связи вопрос эффективности не праздный. Хочу вас спросить, уважаемые жители края, сколько миллиардов рублей должен привлечь министр или зампред, чтобы мы компенсировали ему перелет
Президент РФ 20 июля подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Дегтярев, который возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.