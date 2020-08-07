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20:43 (мск), источник: ТАСС

Дегтярев предложил вернуть перелеты бизнес-классом для чиновников в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 7 августа. /ТАСС/ — Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил вернуть перелеты бизнес-классом для членов регионального правительства, которые были отменены при прежнем руководстве.

Источник: РИА "Новости"

Это следует из опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале нормативных правовых актов Хабаровского края проекта постановления губернатора.

«Расходы по проезду на территории Российской Федерации к месту командирования и обратно к постоянному месту их деятельности возмещаются членам правительства Хабаровского края по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, но не выше стоимости проезда воздушным транспортом по тарифу бизнес-класса», — говорится в тексте.

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Согласно документу, чиновникам предлагается также возмещать стоимость проезда морским и речным транспортом по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров, железнодорожным транспортом — в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории «СВ» или в вагоне категории «С» с местами для сидения, соответствующими требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес-класса.

«Оплата указанных услуг осуществляется по представлении документов, подтверждающих эти расходы, за счет средств краевого бюджета», — говорится в документе.

Вопрос к жителям края

Ранее в пятницу Дегтярев сообщил в Instagram, что региональные чиновники мало летают в Москву, что сказывается на возможностях участия края в государственных программах. «В этой связи вопрос эффективности не праздный. Хочу вас спросить, уважаемые жители края, сколько миллиардов рублей должен привлечь министр или зампред, чтобы мы компенсировали ему перелет бизнес-классом?» — спросил Дегтярев, призвав людей оставлять комментарии под его постом.

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Бывший глава региона Сергей Фургал сокращал траты на содержание правительства, в том числе сообщалось о запрете чиновникам летать бизнес-классом.

Президент РФ 20 июля подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Дегтярев, который возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

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