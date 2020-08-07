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21:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский назвал следующий шаг для урегулирования конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на урегулирование конфликта в Донбассе после встречи лидеров «нормандского формата» в Берлине.

Источник: AP 2020

Об этом он написал в Facebook.

«Следующая остановка — Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть дело войны», — подчеркнул глава государства. Он добавил, что все шаги будут сделаны прозрачно и открыто.

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По словам украинского лидера, «Нормандия» стала отправной точкой для прекращения конфликта и «начала свободы Донбасса». Кроме того, переговоры дали огромный толчок для наработки логистика мира, а минские соглашения отрабатывают правила и дают возможность обсуждать крайне непростые вопросы, заявил президент. «А одиннадцать дней тишины доказывают: если все делать правильно и настойчиво, то шанс обязательно будет. Уже есть», — заключил Зеленский.

Ранее украинский лидер рассказал о том, как провел ночь вместе с военными на линии разграничения в Донбассе. Он подчеркнул, что хотел понять, как живут простые бойцы на фронте и как контролируется соблюдение перемирия. Зеленский объяснил, что ему привычнее откровенно пообщаться с простыми людьми и, если нужно, выпить с ними.

Конфликт в Донбассе длится более пяти лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, предоставление региону особого статуса.

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