22:29 (мск), источник: РИА Новости
Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена
ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Российские власти «используют целый ряд мер», чтобы очернить бывшего
«Это согласуется с публичной критикой Москвы в его (Байдена. — Прим. ред.) адрес, когда он был
Помимо этого, по мнению Эванины, связанные с Кремлем лица стремятся поддержать в соцсетях и на телевидении кандидатуру Дональда Трампа.
В качестве примера он привел «пророссийского украинского парламентария» Андрея Деркача, который, по его словам, распространяет заявления о коррупции — в том числе посредством обнародования просочившихся телефонных звонков — чтобы «подорвать кандидатуру бывшего
Также, по словам главы американской контрразведки, Китай расширяет свое влияние на предстоящие президентские выборы, чтобы не допустить переизбрания Трампа. Пекин считает действующего президента непредсказуемым, пояснил Эванина.
В Вашингтоне предполагают, что Китай «будет продолжать взвешивать риски и выгоду от агрессивных действий».
В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран будут продолжать использовать «скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу».
При этом вмешиваться в результаты голосования или манипулировать ими в масштабах страны будет трудно, заключил глава контрразведки.
Съезд демократов, на котором должны выдвинуть кандидатуру Байдена на пост президента, начнется 17 августа, но политик не поедет на него
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих его, нет.