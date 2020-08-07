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22:29 (мск), источник: РИА Новости

Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Российские власти «используют целый ряд мер», чтобы очернить бывшего вице-президента США Джо Байдена и то, что они считают «антироссийским истеблишментом», говорится в заявлении директора американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Эванины.

Источник: AP 2020

«Это согласуется с публичной критикой Москвы в его (Байдена. — Прим. ред.) адрес, когда он был вице-президентом, за его роль в политике администрации Обамы в отношении Украины и поддержку антипутинской оппозиции внутри России», — утверждается в документе.

Помимо этого, по мнению Эванины, связанные с Кремлем лица стремятся поддержать в соцсетях и на телевидении кандидатуру Дональда Трампа.

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В качестве примера он привел «пророссийского украинского парламентария» Андрея Деркача, который, по его словам, распространяет заявления о коррупции — в том числе посредством обнародования просочившихся телефонных звонков — чтобы «подорвать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократическую партию».

Также, по словам главы американской контрразведки, Китай расширяет свое влияние на предстоящие президентские выборы, чтобы не допустить переизбрания Трампа. Пекин считает действующего президента непредсказуемым, пояснил Эванина.

В Вашингтоне предполагают, что Китай «будет продолжать взвешивать риски и выгоду от агрессивных действий».

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран будут продолжать использовать «скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу».

Эванина полагает, что для этого будут использоваться попытки взлома избирательной системы США, воровство персональных данных и оспаривание достоверности результатов выборов.

При этом вмешиваться в результаты голосования или манипулировать ими в масштабах страны будет трудно, заключил глава контрразведки.

Съезд демократов, на котором должны выдвинуть кандидатуру Байдена на пост президента, начнется 17 августа, но политик не поедет на него из-за ситуации с коронавирусом и выступит по видеосвязи, сообщил ранее на этой неделе Национальный комитет Демократической партии США.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

Министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих его, нет.

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