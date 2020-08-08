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01:26 (мск), источник: Известия

Болтон объяснил решение Трампа вывести войска из Германии

У президента США Дональда Трампа нет серьезных причин выводить часть войск из Германии, просто он считает, что Берлин «это заслужил», уверен экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

По мнению Болтона, заявления американского лидера о недостаточных тратах ФРГ на военных США неубедительны в качестве причины сокращения контингента.

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В своей книге «Комната, где всё произошло» бывший чиновник представил Трампа в образе непредсказуемого президента, которому главное переизбраться на новый срок, отмечает 7 августа немецкий телеканал N-TV.

По словам Болтона, у Вашингтона много причин оставлять военных в Германии, а переизбрание Трампа будет грозить расколом НАТО, так как президент США не видит в альянсе никаких преимуществ для своей страны.

Кроме того, Болтон придерживается мнения, что нападки Трампа на Германию вызваны ее экономической силой. «Однако я не думаю, что это как-то связано с канцлером Меркель», — отметил экс-советник.

29 июля глава Пентагона Марк Эспер объявил о выводе из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих. Примерно 6,4 тыс. из них вернутся на родину, а остальные перебазируются в Италию и Бельгию.

На следующий день Трамп отметил, что Германия сотрудничает с Россией, и выразил недоумение, для чего Штатам «защищать» Берлин от Москвы. Кроме того, он указал, что страна снова не заплатила НАТО.

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