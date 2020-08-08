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03:46 (мск), источник: РИА Новости

Дегтярев отреагировал на сообщения о полетах чиновников бизнес-классом

ХАБАРОВСК, 8 авг — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опроверг информацию некоторых СМИ о том, что он разрешил чиновникам летать бизнес-классом в командировки.

Источник: РИА Новости

Ранее появились сообщения, что Дегтярев в своем Instagram заявил, что хабаровские министры должны чаще летать в Москву в командировки, чтобы отстаивать интересы региона. В связи с этим он предложил жителям высказать мнение о том, «сколько миллиардов рублей должен привлечь министр или зампред правительства края, чтобы мы компенсировали ему перелет бизнес-классом?».

Его предшественник Сергей Фургал запретил чиновникам летать в командировки бизнес-классом за счет бюджета региона.

«С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелеты хабаровских чиновников бизнес-классом. Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там черным по белому написано: экономкласс. Смотри пункт 3.2.2. Не верьте фейкам. Будьте внимательны», — сообщил Дегтярев в своем телеграмм-канале в субботу.

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Как следует из постановления, на которое ссылается врио главы региона, затраты по проезду к месту служебной командировки и обратно чиновникам возмещаются в размере фактических расходов, но не выше стоимости проезда: в поездах — в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса; воздушным транспортом — по тарифу экономического класса; морским и речным транспортом — в четырехместной каюте.

Вместе с тем на портале правовой информации края 7 августа размещен проект постановления «О внесении изменений в отдельные постановления губернатора Хабаровского края» от 9 сентября 2005 г. No 197 (проект принимался еще при губернаторе Викторе Ишаеве), где вносятся изменения в порядок командирования членов правительства Хабаровского края. Проект размещен для прохождения экспертизы.

В частности, пункт 4 предыдущего постановления предлагается изложить в следующей редакции: «Расходы по проезду на территории Российской Федерации к месту командирования и обратно к постоянному месту их деятельности возмещаются членам правительства Хабаровского края по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, но не выше стоимости проезда: воздушным транспортом — по тарифу бизнес-класса; морским и речным транспортом — по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте “люкс” с комплексным обслуживанием пассажиров; железнодорожным транспортом — в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса».

В пресс-службе правительства края журналистам сообщили, что «это не согласованный ни с кем документ». «Выясняем, кто подготовил и разместил на портале этот проект», — сказали в пресс-службе.

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