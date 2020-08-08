Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Социально-дистанцированные танцы в масках Есть в Нью-Йорке единственное место, в котором по вечерам зажигательно танцуют
Фоторепортажи
12Выбран лучший снимок картошки
12Названы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
03:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинский «Нафтогаз» поблагодарил США за угрозы «Северному потоку-2»

Украинская компания «Нафтогаз» поблагодарила сенаторов США, которые направили руководству немецкого порта письмо с угрозами из-за «Северного потока-2». Об этом говорится на официальной странице компании в Facebook.

Источник: AP 2020

«Благодарим сенаторов за последовательную и принципиальную позицию», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что несколько членов сената США направили официальное предупреждение компании — оператору порта Мукран, в котором хранятся трубы для завершения «Северного потока-2» и стоит судно «Академик Черский», способное закончить строительство. Они заявили, что, если тот не прекратит поддержку проекта, его ждут американские санкции, которые обернутся финансовым уничтожением для компании.

Угрозы вызвали возмущение как в России, так и в Германии. Официальный представитель фракции бундестага «Альтернатива для Германии» по энергетике депутат Штеффен Котре обвинил США в развязывании экономической войны и во вмешательстве в дела Европы.

Строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря должны были завершить еще в конце 2019 года. Однако США ввели санкции против «Северного потока-2». Они отправили предупреждение швейцарской компании Allseas, которая предоставляла трубоукладчик для строительства. Фирма отказалась сотрудничать с Россией, чтобы не попасть под санкции. Это стало одной из причин, почему завершение проекта перенесли на рубеж 2020−2021 годов.

 Стало известно о непоправимых изменениях во внешности Заворотнюк
Лукашенко рассказал об отношениях своего сына с Путиным
Зеленский назвал следующий шаг для урегулирования в Донбассе
Трамп вновь заявил о нежелании России видеть его президентом
В Италии резко увеличилось число случаев коронавируса
Болтон объяснил решение Трампа вывести войска из Германии
Ученые нашли янтарь с битвой «адского муравья» и его жертвы
Ушел из жизни заслуженный тренер России Геннадий Турецкий
«Ювентус» и мадридский «Реал» вылетели из Лиги чемпионов
Здоровье
Что такое ипохондрия и как от нее избавиться? Лечение ипохондрии остается серьезной проблемой для врачей, ведь мнимый недуг может спровоцировать настоящие заболевания.
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения июля Лидер очевиден
Авто
25 самых популярных автомобилей в России в июле Hyundai Creta попала в тройку самых продаваемых иномарок в середине лета 2020 года, сместив Kia Rio
Кино
От Пуговки до Полежайкина: звезды «Папиных дочек» тогда и сейчас Семью Васнецовых из популярного в 2000-х ситкома телезрители полюбили практически как собственных родственников. Рассказываем, где теперь Галина Сергеевна, Веник и другие герои, а вернее актеры, за которыми навсегда закрепились эти народно любимые образы
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Стоит ли менять работу? 152
Хочу перехать в маленький городок. 147
Мамам с гиперактивными детьми 103
Соседи "достали" 102
Новости партнеров
Перестройку придумал не Горбачев. Вы даже не представляете, кто
Гражданство при покупке недвижимости: где можно получить
Лукашенко в интервью - о том, как изменился Путин
В «Газпроме» всех в отставку! Теперь и с Турцией "попали" на миллиарды
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь